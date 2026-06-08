Paaiškėjo, kur Europoje uždirbama daugiausia: Lietuvos vieta nustebins ne vieną

Vis dėlto vertinant atlyginimus pagal perkamąją galią vaizdas keičiasi – kai kurios šalys netikėtai šokteli į viršų, o kitos praranda lyderių pozicijas. Kuriose Europos valstybėse uždirbama daugiausia ir kokią vietą šiame reitinge užima Lietuva?
Remiantis 2026 metų EBPO ataskaita „Taxing Wages“, vidutinis metinis bruto darbo užmokestis Europoje svyruoja nuo 18 590 eurų Turkijoje iki 107 487 eurų Šveicarijoje. Tyrime analizuotos 27 Europos šalys, iš kurių 22 yra ES narės.
„Euronews Business“ remdamasis 2026 metų EBPO ataskaita pastebėjo, kad Šveicarija yra vienintelė šalis, kurioje vidutinis bruto atlyginimas viršija 100 tūkst. eurų per metus.
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Islandija užima antrą vietą – čia vidutinis metinis bruto atlyginimas siekia 85 950 eurų. Tarp ES valstybių pirmauja Liuksemburgas su 77 844 eurų vidutiniu atlyginimu, o bendroje Europos įskaitoje ši šalis yra trečia.
Penketuką užbaigia Danija (71 961 euras) ir Nyderlandai (69 028 eurai). Nedaug atsilieka ir Norvegija, kur vidutinis atlyginimas siekia 68 420 eurų.
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Tarp penkių didžiausių Europos ekonomikų pirmauja Vokietija – čia vidutinis metinis bruto atlyginimas siekia 66 700 eurų. Labai arti yra ir Jungtinė Karalystė su 65 340 eurų. Likusios trys didžiosios ekonomikos gerokai atsilieka.
Prancūzijoje vidutinis atlyginimas siekia 45 964 eurus, Italijoje – 36 594 eurus, o Ispanijoje – 32 678 eurus. Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje atlyginimai daugiau nei dvigubai didesni nei Ispanijoje.
Tarp šių grupių rikiuojasi Austrija (63 054 eurai), Belgija (62 348 eurai), Airija (60 258 eurai), Suomija (55 462 eurai) ir Švedija (50 338 eurai) – visose šiose šalyse vidutinis atlyginimas viršija 50 tūkst. eurų per metus.
Devyniose ES šalyse vidutinis metinis atlyginimas nesiekia 30 tūkst. eurų. Mažiausi atlyginimai tarp ES valstybių fiksuojami Slovakijoje – 19 590 eurų per metus.
Žemiau 25 tūkst. eurų ribos taip pat yra Vengrija (21 257 eurai), Latvija (21 321 euras), Čekija (23 685 eurai), Portugalija (24 254 eurai) ir Lenkija (24 490 eurų).
Estija (25 603 eurai), Graikija (26 563 eurai) ir Lietuva (28 474 eurai) šią ribą viršija, tačiau vis dar nesiekia 30 tūkst. eurų per metus.
Vertinant nominaliais dydžiais, aukščiausias pozicijas užima Šiaurės ir Vakarų Europos šalys, o Pietų ir Rytų Europa daugiausia rikiuojasi sąrašo apačioje.
Kas lemia atlyginimų skirtumus tarp šalių?
Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) ekspertai portalui „Euronews Business“ teigė, kad atlyginimų skirtumus Europoje daugiausia lemia trys pagrindiniai veiksniai: darbo našumas ir ekonomikos struktūra, darbo rinkos institucijos bei pragyvenimo išlaidos.
Šalys, turinčios didelės pridėtinės vertės sektorius, tokius kaip finansai ar technologijos, paprastai moka didesnius atlyginimus. Didesnės algos taip pat būdingos valstybėms, kuriose stiprios profesinės sąjungos ir kolektyvinės derybos. Be to, aukštesnis kainų lygis dažniausiai lemia ir didesnius nominalius atlyginimus.
Vertinant pagal perkamąją galią, atlyginimų skirtumai Europoje sumažėja, palyginti su nominaliais skaičiais.
Perkamosios galios paritetas (PPP) – tai valiutų perskaičiavimo metodas, leidžiantis palyginti skirtingų šalių gyventojų perkamąją galią, eliminuojant kainų lygio skirtumus. Šiuo atveju skaičiavimai pateikiami JAV doleriais, nes duomenys eurais dar nepaskelbti.
Pagal perkamąją galią vidutinis metinis bruto atlyginimas svyruoja nuo 38 118 dolerių (apie 33,5 tūkst. eurų) Slovakijoje iki 106 532 dolerių (apie 93,7 tūkst. eurų) Šveicarijoje.
Daugiau nei 90 tūkst. dolerių ribą taip pat viršija Vokietija (93 985 doleriai), Liuksemburgas (93 203 doleriai) ir Nyderlandai (92 905 doleriai). Nedaug atsilieka Danija (88 454 doleriai) ir Norvegija (87 722 doleriai).
Tarp penkių didžiausių Europos ekonomikų šalių reitingas nesikeičia, tačiau skirtumai tarp jų sumažėja. Jungtinės Karalystės rodiklis siekia 82 329 dolerius (apie 72,4 tūkst. eurų), Prancūzijos – 67 273 dolerius (apie 59,2 tūkst. eurų), Italijos – 60 503 dolerius (apie 53,2 tūkst. eurų), o Ispanijos – 57 517 dolerių (apie 50,6 tūkst. eurų).
Lyginant nominalių atlyginimų ir perkamosios galios reitingus, didžiausią šuolį padarė Turkija – ši šalis pakilo net devyniomis pozicijomis, iš paskutinės vietos į 18-ąją.
Ryškiai pakilo ir Vokietija, kuri iš septintos vietos pakilo į antrąją.
Didžiausią kritimą reitinge patyrė Islandija, nukritusi iš antros vietos į devintą, bei Estija, smukusi iš 20-osios į 25-ąją poziciją.
Vidutinio atlyginimo skaičiavimai taikomi visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams tam tikruose sektoriuose, daugiausia privačiame sektoriuje. Tyrimas apima didžiąją dalį ekonomikos sričių – gamybą, statybas, prekybą, transportą, finansus ir kitas verslo paslaugas, tačiau neįtraukia žemės ūkio, viešojo administravimo, švietimo ir sveikatos apsaugos sektorių.
Gyventojų pajamų mokesčių tarifai Europoje labai skiriasi, todėl atlyginimai „į rankas“ gali atrodyti visai kitaip nei bruto sumos.
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