Akcizo lengvatą žada nukirsti: ją stabdyti reikalauja pats finansų ministras

„Šiandien ministras, kai buvo frakcijoje, prašė nepalaikyti (lengvatos pratęsimo – ELTA), nes dabar kainos kritusios degalų, o mūsų biudžetas braškantis. Situacija rudeniop gali tik pablogėti, todėl (palaikymo – ELTA) pratęsimui tikrai nebus, bent jau iš mūsų frakcijos“, – Eltai antradienį sakė A. Sysas.
Pasak jo, dabar kuro kainos degalinėse yra nukritusios, o pratęsus lengvatą valstybės biudžetas per mėnesį toliau netektų apie 12 mln. eurų pajamų.
Todėl, kaip tikino parlamentaras, nei jis, nei frakcijos kolegos tokių sprendimų nepalaikytų.
„Mes ir taip viršijam visus įsipareigojimus finansinius, mums reikia kaip tik taupyti ir balansuoti, nes jeigu viršysim tuos (…) išlaidų dydžius, kurie sutarti su Europos Komisija, ji gali pradėti įvairias (pažeidimo – ELTA) procedūras ir galime turėti nemalonumų“, – aiškino jis.
Anot A. Syso, su tokiais iššūkiais jau susiduria kitos Europos šalys.
Parlamente grupė „Nemuno aušros“ ir socialdemokratų frakcijų atstovų yra registravę siūlymą iki spalio pratęsti birželio 15 d. galioti baigiančią lengvatą.
Finansų ministerija anksčiau skaičiavo, kad dyzelino kaina galėtų būti sumažinta 6 centais, tam būtų panaudojamos viršplaninės pridėtinės vertės mokesčio (PVM) pajamos.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė, kad, jeigu naftos kainos toliau mažės, lengvatos pratęsti gali būti neverta, pasak jo, ši priemonė biudžetui yra brangi, o efektas nėra didelis.
Naftos kainos pakilo vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui Artimuosiuose Rytuose ir sutrikus laivybai Hormuzo sąsiauryje.
Seimas dabar taip pat svarsto prezidento siūlymą įtvirtinti mechanizmą, kurį aktyvavus didžiausios galimos benzino ir dyzelinių degalų kainos būtų nustatomos kasdien, parlamentas sprendžia, ar degalinėms kuro kainas leisti didinti tik kartą per parą.
Siekiant padėti suvaldyti krizės Artimuosiuose Rytuose padarinius, Europos Komisija (EK) taip pat sudarė lengvesnes sąlygas skirti valstybės pagalbą labiausiai nukentėjusiems verslo sektoriams.
Algirdas Sysasdegalų akcizasdyzelinas
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