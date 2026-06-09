Prasidėjo dar vienos pinigų dalybos: skiria milijonus gyventojams, įsirengusiems saulės elektrines

Paraiškas, kaip ir anksčiau, administruos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).
Paramos dydis sieks 170 eurų už 1 kW, o už įrangą, atitinkančią papildomus kriterijus – 221 eurą už 1 kW. Parama bus skiriama už ne didesnę nei 7 kW įrengtosios galios saulės elektrinę, tačiau gyventojai gali įsirengti ir didesnes saulės elektrines pagal savo poreikius.
Didesnė parama bus skiriama tuo atveju, jei įdiegta įranga atitinka papildomus kriterijus: technologija ir jos komponentai nėra pagaminti trečiojoje šalyje, t. y. šalyje, kurios atitinkamos produkcijos dalis sudaro daugiau kaip 50 proc. pasiūlos Europos Sąjungoje, o saulės modulio efektyvumas viršija 23 proc.
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Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 m. vasario 1 d. įrengtoms saulės elektrinėms – taip šia galimybe pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie elektrines įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus.
Finansavimas nebus skiriamas anksčiau įrengtų saulės elektrinių galios didinimui. Taip pat, šios sąlygos nėra taikomos saulės elektrinių įsigijimui iš nutolusių parkų – joms bus skelbiamas atskiras kvietimas antroje šių metų pusėje.
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Prašymai paramai gauti APVIS bus priimami nuo birželio 9 d. 8 val., kol pasibaigs visa numatyta lėšų suma. Tikėtina, kad dėl nemažo susidomėjimo, parama bus išdalinta itin greitai.
Pasak ministerijos, dar vienas kvietimas teikti paraiškas gyventojų saulės elektrinių įrengimo paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje.