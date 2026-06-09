Toliau skinasi kelią iniciatyva dėl mamadienių: kas keistųsi?

Antradienį už tai numatančius Darbo kodekso pakeitimus po svarstymo balsavo 55 Seimo nariai, 8 buvo prieš, 21 susilaikė.
Tačiau galutinis taškas dar nepadėtas. Ši Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkės socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės iniciatyva parlamente dar turės įveikti priėmimo stadiją.
Politikės teigimu, pritarus siūlymui, tėvai galėtų daugiau laiko skirti ne tik mažiems vaikams, bet ir paaugliams. J. Šukevičienės nuomone, tai būtų psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos priemonė.
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„Prevencija visada yra pigesnė nei pasekmių taisymas“, – sakė J. Šukevičienė, kviesdama pritarti projektui.
Jam oponavęs liberalas Eugenijus Gentvilas mano, kad tai neišspręs demografinių problemų ir nesustiprins šeimų.
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„Mama neina į darbą, o vaikai eina į mokyklą. Kaip tai sustiprins ryšį? (…) Lengva vaidinti geručius už darbdavių pinigus“, – piktinosi jis.
„Mes žmones mylime ne už pinigus. Tai dar viena galimybė sudaryti sąlygas auginti vaikus, padaryti gerą darbą šeimoms“, – sakė socialdemokratė Orinta Leiputė.
Beje, mamadienių ir tėvadienių praplėtimo klausimas Seime kėlė aistringas diskusijas, intensyviai keliavo per komitetus. Du kartus ją svarstęs parlamento Žmogaus teisių komitetas iniciatyvą palaikė, o Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas jai nepritarė.
Siūloma, kad naujas reguliavimas dėl mamadienių ir tėvadienių įsigaliotų nuo kitų metų.
Šiuo metu teisė į mamadienius arba tėvadienius suteikiama dirbantiems tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų.