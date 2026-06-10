Gera žinia daliai gyventojų: nuo liepos didės šios išmokos

„Dar svarstant pensijų reformą prognozavome, kad dėl didesnio neapibrėžtumo gali tekti keisti Pensijų anuitetų fondo investavimo strategiją. Vis dėlto Fondo investavimo modelis ir palanki situacija finansų rinkose sudarė sąlygas išlaikyti pensijų anuitetų indeksacijai palankią strategiją ir ateityje. Kadangi Fondo rezultatai buvo geresni nei planuota, įvertinę rizikas ir gavę Pensijų anuitetų fondo tarybos pritarimą, šiemet padidinome ilgalaikius Fondo tikslus“, – sako Pensijų anuitetų skyriaus vedėja ir Fondo investicijų valdytoja Daiva Gerulytė.
Iki šiol Pensijų anuitetų fondo tikslas buvo kasmet didinti pensijų anuitetų išmokas ne mažiau kaip 2 proc., taip kompensuojant vidutinę ilgalaikę euro zonos infliaciją. Nuo 2026 metų šis tikslas padidintas iki ne mažesnio kaip 3 proc. metinio išmokų augimo.
Gavėjams bus paskirstyta 2,7 mln. eurų investavimo pelno
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Šiemet pensijų anuitetų išmokos bus vidutiniškai didinamos 4,7 proc. Toks sprendimas priimtas, įvertinus Pensijų anuitetų fondo investavimo rezultatus – realizuotą pelną iš akcijų portfelio ir gautas palūkanas iš kitų investicijų. Pensijų anuitetų fondo tarybai pritarus, pensijų anuitetų gavėjams, kurie anuitetą įsigijo iki 2025 metų pabaigos, bus paskirstyta 2,7 mln. eurų uždirbto pelno.
Tai reiškia, kad pensijų anuitetų gavėjai visą likusį gyvenimą gaus didesnes išmokas, o jų dydis ateityje negalės mažėti. Būtent ši garantija yra vienas svarbiausių pensijų anuitetų privalumų. Skirtingai nei periodinės išmokos, kurių dydis tiesiogiai priklauso nuo investavimo rezultatų ir gali keistis kiekvieną mėnesį, pensijų anuitetų išmokos gali būti tik didinamos arba išlikti tokio pat dydžio, tačiau nemažėja net ir nepalankiai susiklosčius finansų rinkų situacijai.
Per šešerius Fondo veiklos metus iš investavimo pelno 1,03 mln. eurų buvo panaudota garantuotoms palūkanoms kompensuoti, o dar 1,5 mln. eurų sukaupta ilgaamžiškumo rizikos rezerve. Šis rezervas skirtas užtikrinti, kad pensijų anuitetų išmokos būtų mokamos visą gyvenimą net ir tuo atveju, jei žmonės gyventų ilgiau, nei prognozuota.
Pensijų anuitetų augimas lenkia infliaciją
Pirmaisiais Fondo veiklos metais, kurie sutapo su pandemija, karo Ukrainoje pradžia ir sparčiu kainų augimu, pensijų anuitetų išmokos didėjo lėčiau nei infliacija arba nekito. Vis dėlto nuo 2023 metų indeksacijos tempas jau viršija kainų augimą Lietuvoje. Už 2023 metus išmokos vidutiniškai padidėjo 2,1 proc., kai infliacija siekė 1,2 proc., už 2024 metus – 2,4 proc., kai infliacija buvo 2,1 proc., o nuo šių metų liepos išmokos didės 4,7 proc., kai metinė infliacija sudaro 3,4 proc.
Pensijų anuitetas – tai būdas senatvėje gauti didėjančias ir garantuotas pajamas iš antroje pensijų kaupimo pakopoje sukauptų lėšų. Įsigijus pensijų anuitetą, išmokos mokamos visą likusį žmogaus gyvenimą. Pensijų anuiteto išmokos laikui bėgant gali būti didinamos, tačiau negali mažėti.
2026 m. gegužės pabaigoje Pensijų anuitetų fondo turtas siekė 94 mln. eurų. Pensijų anuiteto išmokas kas mėnesį gauna 4 988 žmonės. Vidutinė standartinio pensijų anuiteto išmoka yra 78,37 euro, o paveldimo standartinio pensijų anuiteto – 67,16 euro.