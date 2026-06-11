Išaiškino, kuo gali pasinaudoti vaikus auginantys darbuotojai: darbas nuotoliu – dar ne viskas

VDI primena, kad darbuotojai, auginantys vaikus, tam tikrais atvejais gali pasinaudoti nuotolinio darbo galimybe, turėti pirmenybę planuojant kasmetines atostogas ar prašyti nemokamų atostogų.
„Vasaros laikotarpiu tėvams ypač aktualu rasti pusiausvyrą tarp darbo ir šeimos poreikių, – sako VDI Darbo teisės skyriaus patarėja-vyriausioji darbo inspektorė Vaida Arlauskaitė. – Darbo kodeksas numato tam tikras garantijas ir lankstumo priemones, kurios gali padėti organizuojant vaikų priežiūrą mokinių atostogų metu. Svarbu žinoti savo teises ir jas aptarti su darbdaviu iš anksto.“
Galimybė dirbti nuotoliniu būdu
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Darbo kodeksas numato, kad tam tikrų kategorijų darbuotojai turi teisę kreiptis į darbdavį dėl nuotolinio darbo. Tokia teisė taikoma darbuotojams, auginantiems vaiką iki 8 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų.
Darbdavys privalo darbuotojo prašymą apsvarstyti. Jei nusprendžiama jo netenkinti, atsisakymas turi būti motyvuotas ir pagrįstas objektyviomis priežastimis, pavyzdžiui, darbo organizavimo ypatumais ar neproporcingomis sąnaudomis.
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„Svarbu pabrėžti, kad nuotolinis darbas nebūtinai turi būti organizuojamas visą darbo laiką, – pažymi V. Arlauskaitė. – Darbdavys ir darbuotojas gali susitarti dėl mišraus darbo modelio, pavyzdžiui, kelių nuotolinių darbo dienų per savaitę. Toks sprendimas dažnai leidžia geriau suderinti tiek darbdavio, tiek darbuotojo interesus.“
Pirmenybė planuojant kasmetines atostogas
Darbuotojai, auginantys vaikus, turi ir papildomų garantijų planuojant kasmetines atostogas. Sudarant kasmetinių atostogų eilę, prioritetas teikiamas:
darbuotojams, auginantiems vaiką iki 3 metų;
darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų;
darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų;
darbuotojams, auginantiems du arba daugiau vaikų.
Šios grupės vertinamos būtent tokia eilės tvarka. Tai reiškia, kad pirmiausia atsižvelgiama į aukščiau esančių darbuotojų pageidavimus, o tik po to svarstomi kitų darbuotojų prašymai dėl atostogų laiko.
„Praktikoje tai reiškia, kad tėvai turi daugiau galimybių pasirinkti atostogų laiką, kuris sutampa su vaikų atostogomis ar kitais šeimos poreikiais. Vis dėlto rekomenduojame atostogas planuoti kuo anksčiau ir apie savo poreikius informuoti darbdavį iš anksto“, – sako V. Arlauskaitė.
Galimybė pasinaudoti nemokamomis atostogomis
Jeigu kasmetinių atostogų nepakanka, darbuotojai gali pasinaudoti ir nemokamomis atostogomis.
Darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų, gali būti suteikiama iki 14 kalendorinių dienų nemokamų atostogų per darbo metus. Darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų, gali būti suteikiama iki 30 kalendorinių dienų nemokamų atostogų per darbo metus. Šiais atvejais darbdavys privalo suteikti nemokamas atostogas darbuotojo prašymu.
„Nors nemokamų atostogų metu darbo užmokestis nėra mokamas, ši galimybė gali būti naudinga tais atvejais, kai reikia papildomo laiko vaikų priežiūrai ar šeimos poreikiams, – pabrėžia V. Arlauskaitė. – Svarbiausia – apie planuojamą laiką informuoti darbdavį ir sprendimų ieškoti bendradarbiaujant.“
VDI primena, kad kilus klausimų dėl darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, darbuotojai ir darbdaviai gali kreiptis konsultacijų telefonu +370 5 213 9772 arba pateikti paklausimą per VDI interneto svetainę.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI)nuotolinis darbasAtostogos
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