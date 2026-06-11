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Nuo kitų metų – pokyčiai elektros vartotojams: ką svarbu žinoti (1)

2026 m. birželio 11 d. 17:25
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino pakeitimus, kurie atvers kelią dinaminio elektros perdavimo tarifo diegimui.
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Anot VERT, numatoma, kad dinaminiai elektros energijos perdavimo tarifai būtų pradėti taikyti nuo kitų metų sausio.
Pagal naują perdavimo paslaugos kainodarą dalis tarifo galėtų kisti priklausomai nuo elektros kainos biržoje.
Reguliuotojo teigimu, tai leis vartotojams lanksčiau vartoti elektrą ir geriau išnaudoti laikotarpius, kai jos kainos rinkoje yra mažesnės.

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Pasak VERT, tokia kainodara skatintų vartotojus daugiau elektros energijos vartoti tais laikotarpiais, kai jos kaina rinkoje yra mažesnė. Vartotojas galėtų pasirinkti, kokias tarifo dedamąsias galės taikyti dinamiškai.
„Augant atsinaujinančios energetikos gamybai ir elektros vartojimo lankstumo poreikiui, svarbu sudaryti sąlygas vartotojams aktyviau reaguoti į situaciją elektros rinkoje“, – pranešime sako VERT pirmininkas Renatas Pocius.
„Šie pakeitimai leis ateityje diegti naują perdavimo tarifo modelį, kuris skatins Power to Heat technologijos plėtrą, padės efektyviau naudoti elektros sistemą ir suteiks papildomų galimybių elektros energijos vartotojams optimizuoti išlaidas“, – teigia jis.
Skelbiama, kad perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ateityje sudarys galimybę vartotojams pasirinkti dinaminę perdavimo paslaugos kainą visiems arba daliai savo įrenginių.
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Šiuo metu vartotojams jokių veiksmų atlikti nereikia, o galiojantys elektros energijos tarifai nesikeičia. Priimtais pakeitimais keičiamas reguliavimas ir sukuriamas teisinis pagrindas, kuris ateityje leis perdavimo sistemos operatoriui pasiūlyti naujus dinaminius tarifų planus.
ElektraValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)kainodara
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