VerslasMano pinigai

Per Lietuvą slenkant audrai, elektros nebeturi 8 tūkst. gyventojų: skaičiai greitai keičiasi

2026 m. birželio 11 d. 15:56
Ketvirtadienį, birželio 11 d., per Lietuvą slenkant audros debesims ir sinoptikams prognozuojant škvalą ir krušą, apie 8 tūkst. gyventojų yra likę be elektros, rodo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenys.
Daugiau nuotraukų (2)
15 val. 20 min. ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė naujienų agentūrai „Elta“ teigė, kad fiksuota iki 6 tūkst. sutrikimų, tačiau skaičiai greitai keičiasi. 15 val. 40 min. ESO atjungimų žemėlapyje dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekė daugiau kaip 8,2 tūkst.
Anot R. Juodkienės, daugiausia sutrikimų fiksuojama ties Šalčininkais ir Molėtais.
„Jau nuo vakar ryto suburtos pajėgos, esame gerokai padidinę tiek brigadų, tiek dispečerių ir kitų darbuotojų skaičių, kurie visi susitelkę, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti“, – teigė R. Juodkienė.

Smarkią audrą gali lydėti škvalas ir kruša: pateikė rekomendacijas

„Šiuo metu daugiausia sutrikimų fiksuojame Vilniaus ir Utenos regionuose. Čia yra Molėtai, Šalčininkai – du esminiai taškai“, – sakė ji.
ESO atstovės teigimu, kol kas nėra fiksuota elektros tinklo gedimų.
Susiję straipsniai
Žada ne tik liūtis, bet ir škvalą: skelbia, kur pavojingų orų tikimybė didžiausia

Žada ne tik liūtis, bet ir škvalą: skelbia, kur pavojingų orų tikimybė didžiausia

Įspėja vilniečius: stiprus lietus gali užtvindyti miesto gatves

Įspėja vilniečius: stiprus lietus gali užtvindyti miesto gatves

Audra jau verčia ir medžius, be elektros likę 10 tūkst. gyventojų: sinoptikai skelbia, kur juda debesys

Audra jau verčia ir medžius, be elektros likę 10 tūkst. gyventojų: sinoptikai skelbia, kur juda debesys

„Šią informaciją renkame ir pagal sinoptikų prognozes audra, škvalas dar tik formuojasi, tai kol kas ypatingų įvykių dar nesame užfiksavę“, – sakė ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Lietuvoje prognozuojamos stiprios liūtys su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas. Daug kur, daugiausia – rytinėje Lietuvos dalyje, taip pat galima kruša.
Pasak sinoptikų, dieną vyraus besikeičiančios krypties vėjas, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 m/s, o vietomis sustiprės iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 14–19, Rytų Lietuvoje – 20–25 laipsnius šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Paulius Starkus ketvirtadienį teigė, kad vakarinėje šalies dalyje bus kiek ramiau, o labiausiai artėjančią stichiją esą pajaus Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai.
Energijos skirstymo operatorius (ESO)elektros tiekimasAudra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.