Per Lietuvą slenkant audrai, elektros nebeturi 8 tūkst. gyventojų: skaičiai greitai keičiasi

15 val. 20 min. ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė naujienų agentūrai „Elta“ teigė, kad fiksuota iki 6 tūkst. sutrikimų, tačiau skaičiai greitai keičiasi. 15 val. 40 min. ESO atjungimų žemėlapyje dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius siekė daugiau kaip 8,2 tūkst.
Anot R. Juodkienės, daugiausia sutrikimų fiksuojama ties Šalčininkais ir Molėtais.
„Jau nuo vakar ryto suburtos pajėgos, esame gerokai padidinę tiek brigadų, tiek dispečerių ir kitų darbuotojų skaičių, kurie visi susitelkę, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti“, – teigė R. Juodkienė.
Smarkią audrą gali lydėti škvalas ir kruša: pateikė rekomendacijas
„Šiuo metu daugiausia sutrikimų fiksuojame Vilniaus ir Utenos regionuose. Čia yra Molėtai, Šalčininkai – du esminiai taškai“, – sakė ji.
ESO atstovės teigimu, kol kas nėra fiksuota elektros tinklo gedimų.
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„Šią informaciją renkame ir pagal sinoptikų prognozes audra, škvalas dar tik formuojasi, tai kol kas ypatingų įvykių dar nesame užfiksavę“, – sakė ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Lietuvoje prognozuojamos stiprios liūtys su perkūnija, taip pat gūsingas vėjas. Daug kur, daugiausia – rytinėje Lietuvos dalyje, taip pat galima kruša.
Pasak sinoptikų, dieną vyraus besikeičiančios krypties vėjas, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 m/s, o vietomis sustiprės iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra sieks 14–19, Rytų Lietuvoje – 20–25 laipsnius šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Paulius Starkus ketvirtadienį teigė, kad vakarinėje šalies dalyje bus kiek ramiau, o labiausiai artėjančią stichiją esą pajaus Vilniaus, Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojai.
Energijos skirstymo operatorius (ESO)elektros tiekimasAudra
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