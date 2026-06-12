Skolininkas prašė atnaujinti procesą byloje, kurioje teismas patvirtino skolininko ir kreditoriaus taikos sutartį dėl 7 374,74 Eur skolos grąžinimo.
Sutartyje buvo nustatyta, kad skolininkas, praleidęs terminą skolai grąžinti, moka 5 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną uždelstą dieną.
Pagal taikos sutartį skola nuo 7 374,74 Eur išaugo iki 276 915,63 Eur ir kasdien didėja. Skolininko nuomone, teismas, patvirtindamas tokio dydžio kompensuojamąsias palūkanas, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą.
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Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad skolininkas praleido terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir kad nėra pagrindo jį atnaujinti, atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje.
Apeliacinės instancijos teismas paliko pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, papildomai nurodydamas, kad nenustatė, jog teismas, patvirtindamas šalių laisva valia pasirašytą taikos sutartį, padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą.
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LAT pažymėjo, kad sutarties šalys nėra visiškai laisvos susitardamos dėl kompensuojamųjų palūkanų, kurios skaičiuojamos, kai skolininkas praleidžia terminą piniginei prievolei įvykdyti, dydžio. Toks susitarimas negali prieštarauti įstatymams, sąžiningumo ir protingumo principams.
LAT išaiškino, kad teismo pareiga netvirtinti šalių sudarytos taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, apima ir teismo pareigą netvirtinti viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančios taikos sutarties, taip pat akivaizdžiai ir (ar) iš esmės pažeidžiančios teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus.
Jeigu teismas patvirtina taikos sutartį, kurioje nustatytos akivaizdžiai neprotingai didelės ir nesąžiningos kompensuojamosios palūkanos, laikytina, kad teismas padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą.
LAT atnaujino praleistą terminą prašymui paduoti, atnaujino procesą ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)kreditoriusSkola
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