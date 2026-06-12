Vasara su iššūkiais: keliautojams neužteks tik skrydžio bilietų ir apgyvendinimo – ką svarbu žinoti

Pastarosiomis savaitėmis apie galimus vasaros skrydžių trikdžius įspėjo ne viena Europos oro bendrovė. „Lufthansa“ paskelbė iki spalio atšaukianti 20 tūkst. skrydžių, o „Ryanair“ prognozuoja, kad dėl degalų trūkumo gali būti atšauktas maždaug kas dešimtas skrydis. Aviacijos analitikai taip pat perspėja, kad situacija gali blogėti ir vasarai įsibėgėjus.
„Kelionių sezonas šiemet atrodo sunkiai prognozuojamas, todėl gyventojams verta pasirūpinti ne tik bilietais ar viešbučiais, bet ir finansine apsauga, skirta nenumatytiems atvejams.
Kredito kortelės kelionių draudimas gali būti patogus sprendimas beveik visiems atvejams, nes jis dažnai suteikiamas kartu su kortele ir apima svarbiausias kelionių rizikas. Vis dėlto prieš išvykstant reikėtų išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis jis galioja“, – sako A. Mincienė.
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Įvertinkite, nuo ko esate apsaugoti
Kelionių draudimas gali apimti skirtingas rizikas – medicinines išlaidas užsienyje, bagažo vėlavimą ar praradimą, kelionės atšaukimą, skrydžių vėlavimą, civilinę atsakomybę. Tačiau skirtingi draudimo paketai šias situacijas vertina nevienodai.
„Pavyzdžiui, jei skrydis vėluoja kelias valandas, vienas draudimas gali kompensuoti tik būtiniausias išlaidas, kitas – apgyvendinimą ar alternatyvią kelionę, o trečias tokio atvejo gali visai neįtraukti. Todėl prieš kelionę svarbu tiksliai žinoti, kokia apsauga jums priklauso“, – pabrėžia „Luminor“ ekspertė.
Prieš kelionę būtinai perskaitykite ir sąlygas: ar draudimas galioja visiems kartu keliaujantiems šeimos nariams, ar kelionė turi būti apmokėta būtent ta kortele, kokios yra kompensacijų ribos ir kokiais atvejais draudimas negalioja.
Pakanka įprastoms kelionėms
Pasak ekspertės, kredito kortelės draudimo dažniausiai pakanka įprastoms poilsinėms ar pažintinėms kelionėms, kai kelionės trukmė nėra ilga, maršrutas aiškus, nėra daug sudėtingų persėdimų ar rizikingų veiklų. Tai gali būti savaitgalio išvyka į Europos miestą, trumpesnės atostogos kurorte ar kelionė, kurioje nėra itin brangių iš anksto apmokėtų paslaugų.
Ji taip pat rekomenduoja pasitikrinti, ar draudimas apima galimybę atšaukti kelionę dėl oro linijų veiksmų, streikų, force majeure aplinkybių ar kitų išorinių veiksnių. Ne mažiau svarbu žinoti, kokių dokumentų reikės norint gauti kompensaciją.
„Vėlavimo ar atšaukimo atveju saugokite visus įrodymus – oro linijų pranešimus, įlaipinimo korteles, pirkinių kvitus, viešbučio sąskaitas. Net ir turint tinkamą kredito kortelės draudimą, be dokumentų kompensacijos procesas gali užtrukti arba tapti sudėtingesnis“, – sako ekspertė.
Kelionę planuokite apdairiai
Taip pat planuojant vasaros keliones A. Mincienė pataria įvertinti ne tik kainą, bet ir pačios kelionės patikimumą. Ypač atsargiai reikėtų žiūrėti į maršrutus su keliais persėdimais, skirtingomis oro linijomis ar labai trumpais tarpais tarp skrydžių.
„Jei įmanoma, rinkitės tiesioginius skrydžius arba keliones su kuo mažiau persėdimų. Jei persėdimai neišvengiami, saugiau rinktis vienos bendrovės ar partnerių skrydžius, kad sutrikimų atveju būtų paprasčiau pakeisti maršrutą. Taip pat verta palikti daugiau laiko tarp jungiamųjų skrydžių – kelių valandų persėdimas gali sutaupyti daug streso ir papildomų išlaidų“, – teigia ekspertė.
Ji priduria, kad pravartu turėti ir atskirą rezervą nenumatytiems atvejams – bent kelioms papildomoms nakvynėms, maistui ar transportui. Net jei kelionė apdrausta, kompensacijos dažnai išmokamos vėliau, todėl keliaujant gali prireikti savų lėšų čia ir dabar.
Numatykite ir „planą B“
Ruošiantis kelionei A. Mincienė pataria pasirūpinti ir praktiniais finansiniais dalykais: turėti daugiau nei vieną mokėjimo kortelę, pasitikrinti dienos limitus, įsitikinti, kad kortelė galios visos kelionės metu, ir iš anksto išsisaugoti banko bei draudimo kontaktus.
„Kelionėje finansinis pasiruošimas yra toks pat svarbus kaip bilietai ar pasas. Jei viena kortelė neveiktų, būtų prarasta ar užblokuota, atsarginė mokėjimo priemonė gali išgelbėti situaciją. Taip pat verta žinoti, kokiu numeriu kreiptis dėl draudimo ir kokių veiksmų imtis, jei kelionėje nutiktų draudžiamasis įvykis“, – pataria ji.
Pasak ekspertės, neapibrėžta vasara nereiškia, kad kelionių reikėtų atsisakyti. Tačiau šiemet jas verta planuoti atsargiau, dar atidžiau skaityti sąlygas ir nepalikti finansinės apsaugos paskutinei minutei.
„Kelionės turėtų teikti poilsį, o ne papildomą stresą. Todėl geriausia, ką galime padaryti prieš išvykdami – iš anksto įsivertinti rizikas, pasirūpinti tinkama apsauga ir turėti preliminarų planą, jei kelionė klostysis ne taip, kaip tikėjomės. Taip net didžiausius netikėtumus sutikti bus lengviau“, – apibendrina A. Mincienė.