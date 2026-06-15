Žinia tūkstančiams gyventojų – jau netrukus sulauksite didesnių išmokų

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžia, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties.
„Valstybė prisiima atsakomybę padėti tais atvejais, kai tėvų pareiga nėra vykdoma, ir nuosekliai stiprina paramos sistemą nepilnoms šeimoms. Kartu plečiamos ir kitos išmokos ir jų gavėjų ratas. Kryptingai kuriame saugesnę, socialiai teisingesnę aplinką visoms šeimoms, auginančioms vaikus“, – sako J. Zailskienė.
Vaiko išlaikymo išmoka – tai išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.
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Teisę kreiptis dėl išmokos turi:
Vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Vyresnis negu 18 metų asmuo, kuriam nustatytas 0–25 proc. darbingumo (dalyvumo) lygis ir kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas. Vaiko globėjas (rūpintojas). Dėl vaiko išlaikymo išmokos reikia kreiptis į „Sodrą“.
Kitos šeimų padėti gerinančios naujovės
Išmoka nesukaupusiems motinytės socialinio draudimo stažo. Nuo birželio 1 d. išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki dviejų metų auginantiems tėvams (įtėviams), globėjams, neturintiems pakankamo motinystės socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą – taip užtikrinamos lygios socialinės garantijos visiems vaikus auginantiems tėvams.
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2026 metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina dveji metai.
Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Nuo birželio 1 d. padidėjo vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis – nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko.
Platesnis šeimų ratas gali pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacine išmoka. Nuo birželio 1 d. vaiko priežiūros kompensacinė išmoka mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje.
Išmoka skiriama už kiekvieną ikimokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos (darželio) ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens (auklės), vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį.
Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo 2026 m. sausio 1 d. dydis – 384,8 euro (2025 m. ji siekė 364 eurus).
Kitos išmokos auginantiems vaikus
Svarbu pažymėti, kad šeimos, auginančios vaikus, gali gauti ir kitas išmokas vaikams, pavyzdžiui, išmoką vaikui (vaiko pinigus), vienkartinę išmoką vaikui ir kt. Išmokų vaikams dydžiai yra susieti su socialinės paramos išmokų atskaitos baziniais dydžiais, kurie kasmet indeksuojami.
Nuo 2026 m. sausio 1 d. universalios išmokos vaikui dydis padidėjo iki 129,5 euro, o papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms padidėjo iki 76,2 euro. Gausios, nepasiturinčios ar vaiką su negalia auginančios šeimos iš viso gauna 205,7 euro per mėnesį už vieną vaiką.