Derybos dėl minimalios algos tęsiasi: po profsąjungų ir darbdavių siūlymo – griežta Vyriausybės reakcija

Finansų viceministro teigimu, nuo kitų metų jau įsigalioja Seimo priimtas prezidento siūlymas taikyti papildomą NPD tėvams, auginantiems vaikus, kuris siekia 87 eurus už vaiką arba 1044 eurus per metus.
„NPD nebuvo planuojama didinti, (…) ir noriu tiesiog priminti, kad nuo kitų metų atsiranda papildomas neapmokestinamųjų dydis tėvams su vaikais, kuris net didesnis nei jūsų siūlomos, ta nuostata kainuos beveik 90 mln. eurų, (…) tai jeigu vertinti poveikį jūsų siūlymo, jis dar mažintų pajamas gal 40 mln. eurų“, – antradienį Trišalės Tarybos posėdyje kalbėjo Darius Sadeckas.
Anksčiau Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vadovas Andrius Romanovskis Eltai teigė, jog partneriai sutarė, kad 2027 m. MMA turėtų kilti 7,19 proc., taip pat 4 proc. didėti neapmokestinamų pajamų dydis.
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Sutarta, kad MMA galėtų augti 83 eurais – iki 1235,9 eurų, NPD – 30 eurų iki 777 eurų (ant popieriaus).
Vyriausybė minimalią algą didinti siūlo sparčiau
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Visgi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) teigia, kad Vyriausybei bus siūloma kitas variantas – NPD nekelti išvis, o MMA didinti sparčiau.
Vyriausybė siūlo MMA didinti 8 proc. iki 1 245 eurų ( „ant popieriaus“).
„Siūlysime vis dėlto fiksuoti skirtingas nuomones – Vyriausybės pozicija yra tokia, kad MMA turėtų kilti 8 proc., kas būtų 92 eurai ir kas būtų (iš viso – ELTA) 1 245 eurai, tai siekjant ir 2027 metais prognozuojamu vidutinio darbo užmokesčio dydžiu, įsivertinant ir Lietuvos banko prognozes“, – kalbėjo viceministrė Aušra Putk.
NPD šalyje nebuvo didintas dvejus metus, jį kelti kitais metais ragino prezidentas Gitanas Nausėda.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno MMA.
Visgi finansų viceministras Darius Sadeckas laikėsi nuomonės, kad rengiant valstybės biudžetą bus svarstoma galimybė kitais metais didinti NPD, tačiau fiskalinės erdvės tam yra mažai.
Šiemet MMA padidinta ir siekia 1153 eurus (ant popieriaus) per mėnesį, minimalios algos dydį rudenį patvirtina Vyriausybė, jis priimamas su valstybės biudžetu.
„Mūsų tikslas aiškus – kad žmonių pajamos augtų kartu išlaikant ekonomikos stabilumą ir darbo vietų konkurencingumą. Diskusijose buvo keliami ir siūlymai didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį. Tačiau šiandien turime atsakingai vertinti bet kokius mokesčių pakeitimus“, – savo „Facebook“ paskyroje antradienį rašė I. Ruginienė.
„Žmonių pajamų augimas išlieka vienu svarbiausių mūsų prioritetų. Turime užtikrinti tvarius sprendimus, kurie žmonėms duotų realią naudą“, – teigė premjerė.
Finansų viceministras skaičiavo, kad įgyvendinus darbdavių ir profsąjungų siūlymą biudžeto pajamos kitais metais sumažėtų 40 mln. eurų.
Pasak jo, kitais metais jau įsigalioja Seimo priimtas prezidento siūlymas taikyti papildomą NPD tėvams, auginantiems vaikus, kuris siekia 87 eurus už vaiką arba 1044 eurus per metus.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno MMA.
Šiemet MMA padidinta ir siekia 1153 eurus (ant popieriaus) per mėnesį, minimalios algos dydį rudenį patvirtina Vyriausybė, jis priimamas su valstybės biudžetu.