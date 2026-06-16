Susitarė, kiek kitąmet turėtų kilti minimali alga: pateikė skaičius

„Mūsų susitarimo pagrindinė dvasia yra bendras vardiklis, kurį mes suradom su profesinėmis sąjungomis – realių pajamų didinimas darbuotojams. Todėl mūsų pasiūlymas susideda iš 2 dalių – MMA didinimo 7,19 proc. ir NPD didinimas 4 proc.“ – Eltai antradienį sakė A. Romanovskis.
„Bendrai, šitos 2 priemonės leistų atliepti profsąjungų lūkestį padidinti pajamas darbuotojams ir atlieptų mūsų baimes dėl drastiško MMA didinimo, kuris buvo siūlomas. Lietuvos bankas net kalbėjo apie tai, kad MMA galėtų didėti 12 proc.“ – aiškino LVK vadovas.
Pasak jo, atrastas kompromisas nulems, jog darbdaviai, ypač regionuose, nesusidurs su tokiu staigiu atlyginimų didėjimu, kuris jiems sukeltų aiškiai apčiuopiamą finasinę įtampą.
Nuo birželio – naujos galimybės darbuotojams: turės teisę sužinoti kolegų atlyginimus
„Tie du elementai leidžia truputį mums, kaip sakant, negauti to streso, kurio buvo baiminamasi dėl drastiško MMA kilimo, o tuo pačiu ir išsaugoti tą pajamų didėjimą, apie kurį, kaip minimaliam variante, kalbėjo Lietuvos bankas“, – teigė A. Romanovskis.
„Didžiausias nuogąstavimas buvo iš regioninių įmonių, kurios itin nerimastingai laukia, kokiu dydžiu bus MMA keliama, nes ten skirtumas tarp MMA ir vidutinio darbo užmokesčio yra tikrai nedidelis, kartais siekiantis vos 60 proc.“ – sakė jis.
Susiję straipsniai
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno MMA. Bazinis NPD jau dvejus metus paeiliui nebuvo didinamas, o tai padaryti Vyriausybę ragina ir prezidentas Gitanas Nausėda. Tiesa, kaip anksčiau yra sakiusi Finansų ministerija, erdvės tam 2027-ųjų valstybės biudžete yra nedaug.
Nepaisant to, darbdaviams ir profsąjungoms pasiekus šį susitarimą, A. Romanovskis tikisi, jog Vyriausybė laikysis savo žodžio ir įvykdys tai, kas sutarta.
„Dabar tik reikia, kad Vyriausybė paprasčiausiai įvykdytų savo pažadą nustatyti tokius dydžius, kokius susitarė profsąjungos su darbdaviais“, – vylėsi LVK prezidentas.
Sutartas MMA didinimas, remiantis LB vertinimu – nuosaikus
Balandžio pabaigoje LB Trišalėje taryboje pristatė savo vertinimą ir teigė, jog remiantis taryboje sutarta formule, minimali alga nuosaikiu scenarijumi galėtų augti 6,4 proc. – 73,6 euro „į rankas“, spartesniu – 12 proc. – 138,1 euro „į rankas“.
Tai reiškia, kad sutartas augimas yra gerokai arčiau nuosaikesnės LB prognozės, tačiau, anot verslo atstovo, kompromisas buvo atrastas įtraukiant NPD padidinimą.
„Tai aišku, mūsų motyvacija buvo susitarti ir vis dėlto gauti tą mažesnį dydį, bet tuo pačiu paremti profsąjungas dėl NPD didinimo“, – tikino A. Romanovskis.
Pagal įtvirtintą formulę, MMA apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį (VDU) be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų VDU prognozę.
MMA ir VDU santykis turi siekti nuo 45 iki 50 proc. ir atitikti ketvirtadalio didžiausią vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ir MMA santykį turinčių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vidurkį, nustatomą pagal paskutinių trejų metų duomenis.
Šiemet MMA siekia 1153 eurus „ant popieriaus“ – išaugo 11,1 proc., lyginant su 2025 m., o tam valstybės biudžete skirta 37,3 mln. eurų.