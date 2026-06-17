Daliai gyventojų – dosnus pasiūlymas: atleistų nuo vieno mokesčio

Bent vieną vaiką auginę ar auginantys nuolatiniai šalies gyventojai už kiekvieną atžalą, kuri būtų gimusi laikotarpiu nuo šio sausio iki 2033 m., galėtų būti atleisti nuo mokesčio, kuris taikomas iki 12 VDU dydžio metinių pajamų sumai (šiemet VDU siekia virš 2312 eurų).
Lengvata būtų taikoma ne ilgiau kaip penkerius metus, gyventojas pats galėtų rinktis, kada ją taikyti laikotarpiu nuo 2030 m. sausio 1 d. iki 2040 m. gruodžio 31 dienos.
Ji būtų pritaikoma deklaruojant per metus gautas pajamas – susigrąžinant sumokėtą sumą arba susimažinant mokėtiną GPM.
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Šiomis Gyventojų pajamų mokesčio pataisomis, anot Prezidentūros, siekiama skatinti gimstamumą.
„Teikiamu gyventojų pajamų mokesčio pakeitimu siūlau unikalią paskatą, paremtą elgsenos ekonomikos principais: terminuotai taikyti 0 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą gimus antram ir kitam vaikui atlyginimo daliai iki 1 vidutinio darbo užmokesčio. Tai gali paskatinti neapsisprendusiuosius susilaukti daugiau vaikų“, – pranešime sakė šalies vadovas.
Siūloma, kad paskata būtų taikoma ir įvaikinant – dabar šeiminiuose namuose auga apie 1 tūkst. vaikų, didžioji jų dalis yra paaugliai nuo dešimties metų.
Nuo kitų metų įsigalioja papildomas neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) tėvus auginantiems vaikams, tai taip pat buvo prezidento siūlymas, kuriam pernai pritarė Seimas.
Ši mokesčio lengvata sudarys 87 eurus už vaiką – iš viso 1044 eurų per metus (atskaičius mokesčius – 208,8 eurų už vaiką), ji biudžetui kainuos apie 87 mln. eurų kasmet.
Nors Lietuva yra pasiekusi rekordinį perskirstymo per BVP lygį (apie 35 proc. BVP), o kitais metais EK prognozė dėl perskirstymo lygio siekia 35,8 proc. BVP, biudžeto galimybės išlieka ribotos, o finansavimo prioritetų, įskaitant gynybą, išlieka daug.
Tad, prezidento teigimu, siūloma GPM paskata gimstamumą skatintų dabar, o fiskalinis jos poveikis valstybės biudžetui išsitęstų per ilgesnį laikotarpį nuo 2030 iki 2040 metų.
Skaičiuojama, kad iki 2030 m. netekimų biudžete nebūtų patirta, o 2030–2040 m. kumuliatyviai GPM netekimai sudarytų preliminariai 0,3 proc. BVP arba vidutiniškai 0,03 proc. BVP per metus (jei paskata būtų susijusi su 10 tūkst. vaikų gimimu, kurie tėvams būtų nebe pirmi vaikai).
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas jau anksčiau šią prezidento iniciatyvą įvertino skeptiškai – anot jo, dabartinėje situacijoje Lietuvos biudžete galimybių tokioms lengvatoms nėra.
PrezidentasGyventojų pajamų mokestis (GPM)lengvata
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