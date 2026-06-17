Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjus lėšas, gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti.
Teigiama, kad svarbu, jog tai galioja tiek vertinant galimybes gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo, vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, tai pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir kt.
Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, kiekvienas finansinis sprendimas turi būti gerai pasvertas ir apgalvotas.
J. Zailskienė apie išsiimtas pensijas: nustokime smerkti žmones dėl jų sprendimų
„Jeigu žmogus nusprendžia atsiimti sukauptus pinigus, pavyzdžiui, nutraukia kaupimą antrojoje pensijų kaupimo pakopoje – išeina per vadinamąjį „langą“ iki 2027 m. pabaigos – tie pinigai tampa jo pajamomis. Tai reiškia, kad jie bus įtraukti vertinant, kokia piniginė socialinė parama ar socialinės paslaugos žmogui priklauso. Kitaip tariant, tam tikrais atvejais, tai gali nulemti piniginės socialinės paramos dydžio sumažėjimą arba jos praradimą. Tą reikia įvertini ir turėti omenyje“, – primena ministrė.
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms skiriama vertinant pajamas ir turtą. Įprastai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal vidutines trijų praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Susiję straipsniai
Šiuo metu kaip tik artėja antrojo metų ketvirčio pabaiga, kai gyventojai, pateikę prašymus nutraukti pensijų kaupimą, ne vėliau kaip iki liepos vidurio gaus savo sukauptus pinigus. Tai reiškia, kad, jei, pavyzdžiui, žmogus kreipsis dėl socialinės pašalpos ar būsto šildymo išlaidų kompensacijos rugsėjį, jo atsiimtos lėšos bus vertinamos kaip pajamos ir gali turėti įtaką paramos skyrimui ir (ar) jos dydžiui trumpuoju laikotarpiu – maksimaliai 3 mėnesiams. Be to, patys piniginę socialinę paramą gaunantys žmonės yra įpareigoti pranešti savivaldybėms, jei pasikeitė jų materialinė padėtis ar atsirado kitų aplinkybių paramos skyrimui – tai privalu padaryti per mėnesį.
Svarbu žinoti, kad išmokėtas pensijų fonde sukauptas pensijų turtas, skiriant piniginę socialinę paramą, nevertinamas trimis atvejais: kai žmogus pasitraukė iš pensijų kaupimo, nes jam nustatytas 70 proc. ir didesnis dalyvumo lygis, jei paskirta paliatyvioji slauga, taip pat jei jam diagnozuota sunki liga, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro sąraše.
Aktualu ir tai, kad, jei žmogus turi įsiskolinimų ir iš antrosios pensijų pakopos gautų lėšų antstolis vykdo išieškojimą, vertinant asmens (šeimos) pajamas piniginei socialinei paramai gauti, ši suma įsiskaičiuoja į pajamas, išskyrus atvejus, kai lėšos išieškotos vaikui (-ams) išlaikyti (alimentai).
SADM primena, kad socialinę pašalpą turi teisę gauti žmonės, kurių pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. Šiemet tai – 256,3 eurai.
Nepasiturintiems gyventojams už būsto šildymą kompensuojama dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp pajamų ir 2 VRP dydžių (šiemet – 466 eurai) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (šiemet – 699 eurai) vienam gyvenančiam asmeniui. Kompensaciją už geriamąjį vandenį galima gauti, kai geriamojo vandens išlaidos viršija 2 proc., o kompensaciją už karštą vandenį – kai išlaidos viršija 5 proc. asmens ar šeimos pajamų.
Su finansiniais sunkumais susiduriantys gyventojai dėl piniginės socialinės paramos turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.
SADM primena, kad visą informaciją apie socialinę paramą, socialines paslaugas skirtingais gyvenimo atvejais žmonės gali rasti ministerijos internetinėje svetainėje – Socialinė parama: kas man priklauso?