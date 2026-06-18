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Apie šią teisę žino toli gražu ne visi nuomininkai: už ką galite nemokėti ir kada realu susigrąžinti pinigus

2026 m. birželio 18 d. 09:27
Lrytas Premium nariams
Kas turi mokėti įmokas į daugiabučio namo kaupiamąjį fondą, tarkime, ruošiantis keisti liftą? Tokia diskusija kilo vienoje feisbuko grupių.
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