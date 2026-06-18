G. Nausėda: Lietuva pasisako už ambicingesnį būsimą ES biudžetą, pasiruošusi didinti savo įnašą

„Pasisakome už ambicingą biudžetą, už biudžetą, kuris buvo pasiūlytas Europos Komisijos, kuris siekė beveik 2 trilijonus eurų, nes turime tikrai nemažai prioritetų nusistatę ir kai kurie iš tų prioritetų nebuvo pakankamai atspindėti šioje finansinėje perspektyvoje“, – prieš Europos Vadovų Tarybą (EVT) žurnalistams Briuselyje sakė G. Nausėda.
Tarp tokių prioritetų prezidentas išskyrė gynybos ir saugumo, karinio mobilumo sričių finansavimą, kuris esamame ES biudžete nebuvo pakankamas.
Visgi, anot šalies vadovo, jeigu ES lygiu nebus sutarta dėl ambicijos didinti biudžetą, Lietuvos požiūris į tokius siūlymus bus kur kas labiau rezervuotas.
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„Turime susitarti dėl to, kokia sąskaita ar kieno sąskaita mes ruošiamės tą biudžetą didinti. Lietuva yra pasirengusi prisidėti didesniu indėliu, (…) padidinti įnašą į ES biudžetą. Mes esame atviri diskutuoti apie nuosavų išteklių pasiūlymus, kurie yra pateikti – mes nesame jų sužavėti, bet vis dėlto, jeigu reikėtų siekti kompromiso ir rinktis, didesnis biudžetas, bet vis dėlto (vystomos – ELTA) kai kurios nuosavų išteklių formulės, kurios yra siūlomos, mes, ko gero, būtume linkę sutikti“, – pažymėjo jis.
Europos Komisija (EK) 2 trln. eurų ES biudžetą 2028–2034 metų laikotarpiui pristatė pernai liepą, dėl jo vyksta derybos.
G. Nausėda šiomis dienomis dalyvauja EVT susitikime, kur aptariama parama Ukrainai, ES daugiametė finansinė programa, konkurencingumas ir globalūs ekonominiai iššūkiai, Bendrijos gynyba ir saugumas, taip pat kiti aktualūs ES darbotvarkės klausimai.