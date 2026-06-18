SEB investuotojams Lietuvoje atvėrė tarptautinį privačios skolos fondą

Kaip teigiama bankoe pranešime spaudai, SEB grupės įmonė „SEB Asset Management“, bendradarbiaudama su Danijos kredito valdymo bendrove „Capital Four“, įsteigė privačios skolos fondą, kuris teikia paskolas Šiaurės ir Vakarų Europos šalyse veikiančioms įmonėms.
Anot SEB banko, šis fondas išplės investuotojų galimybes diversifikuoti investicinius portfelius ir naudotis alternatyviais investicijų sprendimais, kuriuos iki šiol galėjo pasiekti tik didieji rinkos dalyviai.
„Rinkoms susiduriant su įvairiais svyravimais dėl globalių įvykių, investuotojai dažniau ieško alternatyvių sprendimų, kurie papildytų tradicines turto klases. Viena iš tokių sričių yra privataus skolinimo rinka – joje investuojama į tiesiogines paskolas įmonėms.
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Mums svarbu, kad privačiosios bankininkystės klientams Lietuvoje galime pristatyti šį instrumentą, nes tai prisideda prie SEB siekio plėsti investavimo galimybes ir pasiūlyti daugiau sprendimų ilgalaikėms investavimo strategijoms“, – pranešime cituojama SEB banko Privačiosios bankininkystės ir investicinių paslaugų departamento vadovė Inga Miliauskienė.
Kaip nurodo SEB, fondas daugiausia dėmesio skiria Šiaurės ir Vakarų Europos rinkoms, teikia aukšto pajamingumo paskolas vidutinio dydžio įmonėms Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Liuksemburge, Belgijoje ir Olandijoje.
Bankroto ar paskolų restruktūrizavimo atveju šios paskolos turės pirmumo teisę į grąžinimą (angl. senior secured). Fondas yra neterminuotas (angl. perpetual), o investuotojai gali investuoti į fondą ir atsiimti investicijas kas ketvirtį.
„Per pastarąjį dešimtmetį privati skola tapo reikšminga privataus kapitalo rinkos dalimi ir toliau sparčiai auga. Šią tendenciją lemia keli struktūriniai veiksniai.
Viena vertus, griežtėjantys reguliaciniai reikalavimai riboja tradicinių finansų partnerių galimybes teikti ilgalaikį kreditavimą, todėl dalį šios funkcijos perima alternatyvūs kredito teikėjai. Kita vertus, auga privataus kapitalo fondų veikla ir jų poreikis lanksčiam finansavimui. Be to, investuotojai aktyviai ieško alternatyvų tradicinėms obligacijoms, kurios tam tikrais laikotarpiais gali būti jautresnės palūkanų normų pokyčiams“, – teigė I. Miliauskienė.
Iki šiol privačios skolos turto klasė buvo prieinama daugiausia instituciniams investuotojams, tokiems kaip pensijų fondai ar draudimo bendrovės. Tačiau Europos Sąjungos reguliacinė sistema – ELTIF (angl. European Long-Term Investment Fund) – sudarė sąlygas investuoti į tokius aktyvus ir platesniam investuotojų ratui.
„SEB Asset Management“ ir „Capital Four“ fondas įkurtas pagal ELTIF struktūrą. Tokie fondai leidžia struktūrizuotai investuoti į mažiau likvidžius, ilgalaikio pobūdžio projektus, kartu užtikrinant papildomas investuotojų apsaugos priemones ir skaidresnį investavimo procesą.
Investuoti į privačios skolos fondą gali profesionalūs ir neprofesionalūs investuotojai, SEB privačiosios bankininkystės klientai.