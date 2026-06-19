Skirtumai tarp savivaldybių tarnautojų atlyginimų bado akis: štai kur mokama mažiausiai

Per 2023–2025 metų Valstybės tarnybos pertvarkos metus bendrai darbo užmokestis kasmet didėjo beveik visose savivaldybių administracijose apie 11 proc., šis augimas buvo nuoseklesnis nei valstybės lygmens institucijose, kur 2024 m. siekė 15 proc., o pernai – 8 proc.
Visgi tai atlygio skirtumų tarp pačių savivaldybių nesumažino, VDU atotrūkis per šį laikotarpį net padidėjo – 2023 m. sudarė apie 1 714 eurų, o pernai – 1 774 eurų.
„Valstybės tarnybos pertvarka turėjo sudaryti institucijoms daugiau laisvės valdant atlygio sistemą ir stiprinti konkurencingumą, pritraukiant bei išlaikant reikalingas kompetencijas. Matome, kad savivaldybių administracijose darbo užmokestis augo nuosekliai, tačiau skirtumai tarp savivaldybių nemažėjo“, – pranešime sako valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
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„Todėl svarbu vertinti ne tik bendrą atlygio augimą, bet ir tai, ar turimi žmogiškųjų išteklių valdymo įrankiai padeda spręsti konkrečių institucijų poreikius – ypač ten, kur atlygis išlieka mažiausias“, – teigia jis.
Vertinant 2023–2025 metų Valstybės tarnybos pertvarkos laikotarpį, didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose VDU išlieka didžiausias.
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Didžiausias VDU 2025 m. buvo didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose, pavyzdžiui, Vilniaus miesto ir Neringos savivaldybių administracijose viršijo 3,5 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių).
Tuo metu dalyje mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių rajonų administracijose, nesiekė nė 2 tūkst. eurų.
Administracijų, kuriose vidutinis atlygis nesiekė 2 tūkst. eurų, sumažėjo nuo 31 (2023 m.) iki 8 (2025 m.), o pasiekusių ar viršijusių 3 tūkst. eurų ribą padaugėjo nuo 2 iki 7, bet mažesnio atlygio savivaldybių administracijos ir toliau išlieka tarp mažiausiai konkurencingų pagal darbo užmokestį.
VK teigimu, nors kai kuriose mažesnio atlygio savivaldybių administracijose darbo užmokestis augo sparčiau nei vidutiniškai, to nepakako reikšmingai pakeisti jų padėties bendrame savivaldybių atlygio kontekste.
Pavyzdžiui, 2023 m. mažiausią VDU turėjusiose Ignalinos ( išaugo 40 proc.), Joniškio (30 proc.) ir Visagino (28 proc.) administracijose augimas viršijo bendrą savivaldybių administracijų vidurkį (22 proc.), o Lazdijų rajone didėjimas buvo lėtesnis (išaugo 18 proc.)
Vis dėlto ir pernai mažiausias VDU išliko mažesnėse savivaldybėse, tokiose kaip Lazdijų rajono (1 826 eurų), Šakių rajono (1 883 eurų) ar Visagino (1 943 eurų) administracijose.
VK savivaldybėse, kaip ir bendrai viešojo administravimo institucijose, nenustatė tiesioginio ryšio tarp darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlygio augimo – darbo užmokestis augo panašiu tempu tiek administracijose, kur darbuotojų skaičius mažėjo, tiek tose, kur jis didėjo.
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