Nuo liepos 1 d. – valstybės dovana namų savininkams: galės susižerti tūkstančius eurų

„Įvertinant šios paramos priemonės populiarumą didiname skiriamos paramos apimtis. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios šildymo technologijos stiprina namų ūkių energetinį savarankiškumą ir ženkliai prisideda prie energijos taupymo rezultatų bei priklausomybės nuo iškastinio kuro sumažinimo“, – pranešime sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Parama bus skiriama gyventojams, įsirengusiems naujus, nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius: žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui.
Paramą galės gauti tie gyventojai, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikia mokėjimo prašymą bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus.
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Tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų.
Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų už šilumos siurblį arba apie 1,5 tūkst. eurų – už 5 klasės biokuro katilą.
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Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 mln. eurų.
Iš viso nuo šios priemonės pradžios 2023 m. gyventojai jau įsirengė daugiau kaip 17 tūkst. atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių šilumos gamybos įrenginių, išmokėta beveik 57 mln. eurų paramos.
Planuojama, kad valstybės teikiama parama iš viso galės pasinaudoti apie 35 tūkst. namų ūkių, bus įrengta 166 megavatų (MW) papildomų atsinaujinančios energijos išteklių šilumos gamybos pajėgumų.
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