Studijas bei privalomąją karo tarnybą derinantiems jaunuoliams ir toliau bus mokama našlaičių pensija

Jeigu jaunuolis, baigęs mokyklą, iškart nesirenka studijuoti, tačiau atlieka privalomąją karo tarnybą, našlaičių pensija jam bus mokama iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. Tiesa, tuo laikotarpiu, kada jaunuolis atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą, ši pensija jam nebūtų nemokama, kadangi jis tuo metu nėra studentas. Mokėjimas vėl atnaujinamas nuo 2027 m. rugsėjo 1 d. ir pensija mokama iki tol, kol jaunuolis baigs nuolatines studijas, bet ne ilgiau nei jam sukaks 24 metai.
Jei jaunuolis, baigęs mokyklą, iškart renkasi studijas, bet jas atideda tam, kad atliktų privalomąją pradinę karo tarnybą, našlaičių pensija jam bus mokama visą laikotarpį, įskaitant ir atliekant privalomąją pradinę karo tarnybą, kadangi akademinių atostogų metu asmuo lieka studentu. Našlaičių pensija jam bus mokama iki tol, kol jaunuolis baigs nuolatines studijas, bet ne ilgiau nei jam sukaks 24 metai.
Jei jaunuolis, baigęs mokyklą, iškart renkasi studijas, o privalomosios pradinės karo tarnybos neatlieka, našlaičių pensija jam bus mokama be pertraukos po mokyklos baigimo iki tol, kol jaunuolis baigs studijas, bet ne ilgiau nei jam sukaks 24 metai.
SADM taip pat primena, kad našlaičiams gali būti mokamos šios pensijos – socialinio draudimo našlaičių pensija, šalpos našlaičių pensija, valstybinė našlaičių pensija, pareigūnų ar karių valstybinė našlaičių pensija, nukentėjusiųjų asmenų valstybinė našlaičių pensija.
Našlaičių pensija nebemokama, jei našlaitis nutraukia mokymąsi savo iniciatyva arba yra pašalinamas iš mokyklos ar pakeičia studijų formą iš nuolatinių studijų į tęstines. Taip pat jei nutraukia studijas savo iniciatyva arba yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos.
išmokosšauktiniaiSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
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