Pateikiau prašymą pasitraukti – kas toliau?
Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antroje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius, o sprendimus priima jiems pasibaigus. Pinigai žmogui pervedami per pirmąsias dešimt kito ketvirčio darbo dienų.
Pavyzdžiui, jei žmogus pateikė prašymą pasitraukti iš kaupimo 2026 m. gegužės 19 d., pensijų kaupimo bendrovė sprendimą priims pasibaigus ketvirčiui – po birželio 30 d., o pinigus į žmogaus sąskaitą perves iki 2026 m. liepos 15 d.
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Pagal reformos įgyvendinimo bendrąją tvarką, jei žmogus kreipiasi į pensijų kaupimo bendrovę pereinamuoju laikotarpiu nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. dėl:
pensijų kaupimo nutraukimo ir sukaupto turto išsiėmimo;
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iki 2025 m. gruodžio 31 d. savanoriškai įsigyto anuiteto nutraukimo ir likusios turto dalies išsiėmimo, jei įsigijo anuitetą už mažesnę sumą nei minimali pensijų anuiteto riba;
iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytos periodinės išmokos sutarties nutraukimo ir likusios neišmokėto turto dalies išsiėmimo;
pinigai tam gyventojui bus išmokėti pasibaigus ketvirčiui, per kurį pateikė prašymą savo pensijų kaupimo bendrovei – per kito ketvirčio pirmąsias 10 darbo dienų.
Yra atvejų, kai lėšos žmogui išmokamos nuo prašymo pateikimo greičiau. Jei žmogus kreipiasi į pensijų kaupimo bendrovę dėl turto ar turto dalies išmokėjimo ir atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:
dalyvumo lygis neviršija 30 proc.;
žmogui paskirta paliatyvioji slauga;
diagnozuota sunki liga iš sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto sąrašo. Sąrašą rasite čia;
liko 5 metai iki pensinio amžiaus, o sukauptas turtas nesiekia 50 proc. minimalios pensijų anuiteto ribos (2026 m. tai yra 8 392,5 euro);
žmogus sulaukė pensinio amžiaus, o sukauptas turtas nesiekia minimalios pensijų anuiteto ribos;
paskirta išankstinė senatvės pensija, o sukauptas turtas nesiekia minimalios pensijų anuiteto ribos;
žmogus nori išsiimti 25 proc. sukaupto turto;
pinigai tam žmogui bus išmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo išmokėti turtą / jo dalį priėmimo dienos.
Svarbu žinoti, kad vien tik prašymo pateikimas kaupimo automatiškai nestabdo. Įmokos toliau nuskaičiuojamos iki tol, kol pensijų kaupimo bendrovė priims sprendimą dėl kaupimo nutraukimo arba pats žmogus pateiks atskirą prašymą sustabdyti įmokas.
Kokia suma grįžta pasitraukiančiajam, o kokia – „Sodrai“?
Valstybės ir „Sodros“ įmokų dalis bus pervesta į „Sodrą“ ir bus paversta apskaitos vienetais. Tai padidins būsimą žmogaus senatvės pensiją.
Žmogaus, darbdavio sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas nuo visų įmokų bus pervesti į banko sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių ar atskaitymų nuo šios sumos nebus, jos nebus laikomos draudžiamosiomis pajamomis, kurios svarbios skaičiuojant ir skiriant „Sodros“ išmokas.
Tačiau išsiimama suma turės įtakos siekiant gauti piniginę socialinę paramą iš savivaldybės ar kitas socialines paslaugas. Iš pensijų fondo pervestos lėšos bus vertinamos kaip pajamos.
Kaip į „Sodrą“ pervestos lėšos virsta pensijų apskaitos vienetais
„Sodros“ ir valstybės skatinamosios įmokos, žmogui pasitraukus iš pensijų kaupimo, yra verčiamos į pensijų apskaitos vienetus pagal tą pačią formulę kaip ir kasmet apskaičiuojami dirbančiųjų įgyti apskaitos vienetai.
Vienas pensijų apskaitos vienetas įgyjamas tada, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo pajamų, kurios lygios 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), taikomų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti tais metais:
2026 metais VDU siekia 2 312,15 euro. Tai reiškia, kad tokį atlyginimą per mėnesį gaunantis žmogus per metus uždirba 27 745,8 euro.
Pensijų socialinio draudimo įmokų tarifas yra 8,72 proc. Todėl per metus nuo tokio atlyginimo sumokama 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų (27 745,8 euro x 8,72 proc.).
Vadinasi, 2026 m. vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti per metus reikia sumokėti 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų.
Pavyzdžiui, jeigu dalyviui pasitraukus iš pensijų fondo į „Sodrą“ pervedama 5 000 eurų, ši suma padalijama iš 2 419,43 euro. Tokiu atveju, žmogus papildomai įgyja 2,07 pensijų apskaitos vieneto, kurie vėliau padidins jo individualiąją pensijos dalį.
Kasmet individualioji pensijos dalis priklauso ne tik nuo turimų apskaitos vienetų skaičiaus, bet ir jų vertės tais metais. 2026 m. apskaitos vieneto vertė yra 8,11 euro.
Kur galima pamatyti, kiek apskaitos vienetų žmogus įgis
Bendrą sukauptų pensijos apskaitos vienetų skaičių gyventojai galės matyti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt.
Detalesnę informaciją apie tai, kiek papildomų apskaitos vienetų žmogus gavo pasitraukęs iš pensijų kaupimo, bus galima matyti suformavus atnaujintą suvestinę REP.49.1 „Detali informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai“.
Suvestinėje duomenys rodomi už tuos metus, kuriais asmuo pasitraukė iš kaupimo – įskaitant ir ankstesnius laikotarpius. Pavyzdžiui, jei žmogus pasitraukė 2019 m., vėliau grįžo ir dar kartą pasitraukė 2026 m., suvestinėje bus pateikti duomenys už abejus metus.
Norėdami sužinoti, kokia „Sodros“ ir valstybės įmokų suma grįžo į „Sodrą“, gyventojai turėtų susiformuoti suvestinę REP.11 „Į pensijų fondus pervestos kaupiamosios pensijų įmokos“. Jos apačioje nurodomos pervestos sumos ir tai, kad asmuo nebėra kaupimo dalyvis.
Visų suvestinių formos yra paskyros skiltyje „Apie mane“.
Atkreipkite dėmesį: saugokite savo duomenis
Kaip parodė praeito ketvirčio patirtis, prasidėjus liepai, kai pasitraukusieji iš kaupimo lauks lėšų iš pensijų kaupimo bendrovių, gali suaktyvėti finansiniai sukčiai.
Svarbu prisiminti, kad „Sodra“ niekada nesiunčia pranešimų, kuriuose prašoma pervesti pinigus, patvirtinti banko operacijas, pateikti banko kortelės ar el. parašo duomenis arba skubiai priimti finansinius sprendimus. Jeigu gaunate tokį ar panašų apgaulingą pranešimą „Sodros“ vardu – nieko nespauskite, o apie tai informuokite „Sodrą“.
Primename, kad visas el. paštu iš „Sodros“ gaunamas žinutes gyventojai ras ir savo paskyrose, todėl kilus abejonių, galima jas pasitikrinti, prisijungus prie savo paskyros, ir palyginti.
Jeigu turite klausimų dėl įgytų apskaitos vienetų ar jų skaičiavimo, kviečiame kreiptis į „Sodros“ informacijos centrą telefonu +370 5 250 0883.