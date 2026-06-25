Pensijų priemokų gavėjams dar šiemet įsigalios svarbūs pokyčiai

„Pensijų sistema tampa paprastesnė ir teisingesnė, bus užtikrintas sklandesnis išmokų mokėjimas, bus išvengta situacijų, kai žmonės, laukdami sprendimų dėl pensijų, lieka be pajamų“, – sako laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas einanti Jūratė Zailskienė.
Gyventojus painiojo galiojanti tvarka
Siekiant paremti pačias mažiausias socialinio draudimo pensijas gaunančius žmones, jiems skiriamos socialinio draudimo senatvės, negalios arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijos priemokos.
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Kiekvienų metų vasario mėnesį pensijos priemokų gavėjai susidurdavo su situacija, kai jų gaunama bendra išmokų ir pensijos priemokų suma vasarį, lyginant su sausio mėnesiu, sumažėja. Tai susiję su jų išmokėjimo terminais: socialinio draudimo pensijos yra mokamos už einamąjį mėnesį, o pensijos priemokos – už praėjusį.
Taigi, lig šiol sausio mėnesį mažų pensijų gavėjams buvo išmokama indeksuota socialinio draudimo pensija už einamąjį mėnesį ir pensijos priemoka, apskaičiuota vertinant gruodžio mėnesio pensijos dydį, o apskaičiuojant vasario mėnesį išmokėtiną pensijos priemokos sumą buvo vertinamas jau indeksuotos ir sausio mėnesį išmokėtos socialinio draudimo pensijos dydis, dėl to pensijos priemoka sumažėdavo.
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Kas konkrečiai keičiasi priemokų gavėjams?
Pensijos priemoka bus mokama už einamąjį mėnesį, atsižvelgiant į už tą patį mėnesį (jeigu pensija mokama už einamąjį mėnesį) arba už praėjusį mėnesį (jeigu pensija mokama už praėjusį mėnesį) priskaičiuotų pensijų sumą ir einamąjį mėnesį galiojantį minimalių vartojimo poreikių dydį (MVPD).
Pavyzdžiui, pensijos priemoka už vasario mėnesį bus mokama, atsižvelgiant į už vasario mėnesį priskaičiuotą socialinio draudimo senatvės pensijos (kuri mokama už einamąjį mėnesį) dydį ir už sausio mėnesį priskaičiuotą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją (nes ši pensija mokama už praėjusį mėnesį) bei vasario mėnesį galiojantį MVPD.
Pereinant prie naujos pensijos priemokos išmokėjimo tvarkos, 2026 m. gruodžio pensijos priemoka bus išmokėta už du mėnesius (už lapkritį ir gruodį).
Šalpos pensijos – kol laukiama informacijos iš užsienio
Vienas iš socialinės apsaugos sistemų ES šalyse koordinavimo principų – socialinio draudimo laikotarpių skirtingose valstybėse narėse sumavimas. Tai reiškia, kad nustatant asmens teisę į pensiją, atsižvelgiama ir į kitoje valstybėje narėje įgytą stažą.
Kai asmuo, dirbęs skirtingose ES valstybėse narėse, kreipiasi į „Sodrą“ dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo, būtina surinkti informaciją apie šio asmens socialinio draudimo laikotarpius visose valstybėse narėse, kuriose jis yra dirbęs.
Jeigu asmuo neturi minimaliojo pensijų socialinio draudimo stažo Lietuvoje, socialinio draudimo pensija jam neskiriama, kol nepatvirtinamas kitose valstybėse įgytas stažas. Dėl skirtingų administracinių procedūrų vykdymo terminų, šios informacijos patvirtinimas kartais užtrunka iki pusės metų ir ilgiau, o tuo metu pensija asmeniui negali būti paskirta.
Siekiant išspręsti šią problemą, įtvirtinta galimybė asmenims tuo laikotarpiu, kol „Sodra“ laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio valstybės socialinio draudimo pensijai skirti bei informacijos apie šių asmenų teisę gauti užsienio valstybės pensiją, gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją.
Neskirs šalpos pensijos, jei asmuo turi teisę į didesnę pensiją iš ES institucijos
Pastaruoju metu atsiranda asmenų, dirbusių ES institucijose ir gaunančių pensijas iš ES institucijų pensijų sistemos, tačiau nepersikėlusių savo pensinių teisių pagal Lietuvos Respublikos ES institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.
Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tokie asmenys įgydavo teisę gauti šalpos pensiją arba pensijos priemoką Lietuvoje. Toks teisinis reguliavimas neatitiko nei šalpos išmokų, nei pensijos priemokų paskirties – užtikrinti minimalias pensines pajamas ir valstybės biudžeto lėšomis remti mažiausių pensijų gavėjus. Todėl bus nebeskiriamos šalpos pensijų ir pensijų priemokos, jeigu asmuo turi teisę gauti tokio paties arba didesnio dydžio Europos Sąjungos institucijos mokamą pensiją.
PensijospriemokosSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)
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