Seimo žinia dėl mamadienių ir tėvadienių: kas tiksliai galės pasinaudoti

Už tai numatančias Darbo kodekso pataisas, kurias inicijavo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė, ketvirtadienį balsavo 61 parlamentaras, 8 buvo prieš, 21 susilaikė.
Paaugliams skirtais mamadieniais ir tėvadieniais Seimas leido pasinaudoti taip pat profesinės karo tarnybos karių ir teisėjų šeimoms. Parlamentarai priėmė tai numatančias Krašto apsaugos sistemos ir karo tarnybos bei Teismų įstatymų pataisas.
Naujas reguliavimas įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 d.
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Pasak iniciatyvos autorės Seimo narės J. Šukevičienės, suteikus galimybę pasinaudoti mamadieniais ir tėvadieniais paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Toks dažnas buvimas kartu, jos nuomone, mažina žalingų įpročių tikimybę.
J. Šukevičienės teigimu, Seimo priimtas sprendimas yra reikšmingas žingsnis stiprinant šeimos politiką ir kuriant palankesnes sąlygas derinti darbą bei šeimos gyvenimą.
„Šeima yra visuomenės pamatas, todėl valstybės pareiga – ne tik kalbėti apie šeimos svarbą, bet ir priimti konkrečius sprendimus, kurie padeda joms kasdienybėje. Šis įstatymas suteikia tėvams daugiau galimybių būti kartu su savo vaikais, dalyvauti jų gyvenime ir skirti jiems taip reikalingo dėmesio“, – sako J. Šukevičienė.
Pasak jos, investicija į šeimą pirmiausia reiškia investiciją į vaikus.
„Vaikams reikia ne tik materialinio aprūpinimo – jiems reikia tėvų laiko, dėmesio ir palaikymo. Ypač augant vaikams svarbus artimas ryšys su tėvais, galimybė kartu spręsti kasdienius klausimus, dalyvauti jų ugdymo procese. Valstybė turi padėti sudaryti sąlygas šeimoms tai įgyvendinti“, – pažymi Seimo narė.
Projekto iniciatorė dėkojo kolegoms Seime už palaikymą.
„Šis sprendimas parodo, kad šeimai palankūs pokyčiai yra įmanomi, kai girdime žmonių poreikius ir ieškome sprendimų. Tikiu, kad tai taps dar vienu žingsniu kuriant Lietuvą, kurioje šeimos jaučiasi labiau palaikomos ir vertinamos“, – teigia J. Šukevičienė.
Visgi projektui oponavę politikai mano, kad tai neišspręs demografinių problemų ir nesustiprins šeimų. Jie piktinosi, kad finansinė našta tokių papildomų poilsio dienų perkeliama darbdaviams.
ELTA primena, kad pernai kovo mėnesį Seime įregistruotas mamadienių ir tėvadienių praplėtimo klausimas parlamente įveikė ilgą kelią, kėlė aistringas diskusijas, intensyviai keliavo per komitetus. Du kartus ją svarstęs parlamento Žmogaus teisių komitetas iniciatyvą palaikė, o Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas jai nepritarė.
Seime ir anksčiau yra buvę iniciatyvų plėsti mamadienius ir tėvadienius, netgi kol vaikui sukaks 16 metų, tačiau tokie bandymai nebuvo sėkmingi.
Į priimtą naujovę feisbuke sureagavo Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vadovė Ineta Rizgelė.
„Truputį pasipiktinsiu, – rašė ji. – Kadangi dalyvavau šioje diskusijoje ir net neabejoju, kad laisvadienių šeimos stiprinimui vakarėlis taip greit nesibaigs, dalinuosi idėjomis už ką dar galima duoti liaudžiai papildomų laisvadienų darbdavio kaštais.
Tinderiadieniai. Šeimų politikoje pastaruoju metu madingos nekonvencinės priemonės. Siūlau grįžti prie ištakų ir duoti laisvadienį poros paieškoms.
Jaunimadieniai. „Jaunimo“ sąvoka apima žmones iki 29 metų, vaikams palikus tėvų namus gali susilpnėti ryšys, laisva diena pagelbėtų.
Šundieniai. Mūsų šeimoje atsiradus retriveriui Nemo ėmiau 1 dieną atostogų, nors darbdavys galėtų džiaugtis visais šeimos pagausėjimais. Taikyti bent pirmus metus, kol baigsis dresūra ir nustos graužti batus.
Tėvadieniai už vyresnius tėvus (65+). Turime senstančią visuomenę, laisvadienis primintų, kad kartais reikia tėvams ir seneliams paskambinti/aplankyti.“
Tačiau baigusi ironizuoti I. Rizgelė ragino dėl papildomų laisvadienių darbdavių ir darbuotojų atstovams tartis/derėtis tarpusavyje. Be to, ji atkreipė dėmesį, kad dalis įmonių konkuruodami dėl darbuotojų savo iniciatyva darbuotojams suteikia papildomus laisvadienius. Galiausiai LVK vadovė pateikė Latvijos pavyzdį, kur daugiavaikiams tėvams duoda 3 papildomas laisvas dienas per metus, kai pas mus – 24.