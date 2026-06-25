Seimas priėmė tai įtvirtinančius Socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos visi dirbančio žmogaus darbdaviai proporcingai turės mokėti socialinio draudimo įmokas nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), nors faktiškai darbuotojas gautų ir mažesnį darbo užmokestį per mėnesį. Įstatymo pakeitimai įsigalios nuo 2027 m. sausio 1 d., rašoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime žiniasklaidai.
„Šiais reikšmingais įstatymo pakeitimais siekiama sustiprinti pažeidžiamų darbuotojų socialines garantijas. Panaikinta ikišiolinė įstatymo spraga, kuria pasinaudojęs darbdavys, išvengdavo minimalių socialinio draudimo įmokų („grindų“) mokėjimo už darbuotojus.
Keliems darbdaviams dirbantis darbuotojas tokiu būdu užsitikrins bent minimalias socialinio draudimo garantijas, nes socialinio draudimo įmokas darbdaviai įpareigojami proporcingai sumokėti bent nuo minimalios algos“, – sako laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas einanti Jūratė Zailskienė.
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Numatoma, kad šie pokyčiai palies daugiau nei 8000 dirbančiųjų.
Išimtis bus taikoma, leidžiant mokėti socialinio draudimo įmokas nuo faktinio darbo užmokesčio, tik užimtumo programų dalyvius terminuotai įdarbinusiems darbdaviams. Šiuo metu išimtys taikomos socialiai jautrioms grupėms priklausantiems asmenims (pvz., jaunimui iki 24 metų, mamoms auginančioms mažamečius vaikus, pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims, asmenims su negalia).
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Šiuo metu galiojanti įmokų mokėjimo tvarka nesikeičia, t. y. už tokius įdarbintus žmones nėra prievolės mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų nuo MMA, nes socialinio draudimo įmokos mokamos nuo faktinio atlygio.
Kaip yra dabar?
Pagal iki šiol galiojančią tvarką, už darbuotoją, kuris turi daugiau nei vieną darbdavį, kiekvienas darbdavys sumoka socialinio draudimo įmokas nuo faktiškai priskaičiuoto tam darbuotojui darbo užmokesčio.
Darbo rinkoje pasitaiko tokio reguliavimo piktnaudžiavimo atvejų, kai tas pats darbuotojas, kuris tas pačias darbo funkcijas atlieka vienoje darbo vietoje, pagal kitas bendras darbo sąlygas formaliai yra įdarbinamas pas kelis darbdavius, taip siekiant sumažinti darbdaviui tenkančias mokestines prievoles. Tokiu būdu mažinamos ir darbuotojų socialinės garantijos.
Remiantis „Sodros“ duomenimis, 2025 metais pas du darbdavius dirbo 5 072 asmenys, kurie neuždirbo MMA, pas tris darbdavius dirbo 1 943 tokie asmenys, pas septynis – 35, pas dvylika darbdavių – 3 tokie asmenys. Iš viso tokių asmenų buvo daugiau kaip 8000.
Praktikoje atvejai, kai dirbama pas du ar daugiau darbdavių, bet neuždirbama MMA, dažniausiai pasitaiko tarp biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojų, kambarinių ir pagalbininkų – tokių darbuotojų buvo 2202, arba 24,4 proc. visų dirbančiųjų pas du ir daugiau darbdavius ir neuždirbančių MMA darbuotojų; įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų, verslo paslaugų srities ir administracijos vadovų – 1932 darbuotojai, arba 23,6 proc.; reklamos, rinkodaros ir pardavimo specialistų – 772, arba 9,5 proc. visų dirbančiųjų pas du ir daugiau darbdavius ir neuždirbančių MMA darbuotojų.
Griežtinama socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka
Pakeitimai reikalingi, kad darbuotojas, dirbdamas pas kelis darbdavius, užsitikrintų bent minimalias socialinio draudimo garantijas, nes socialinio draudimo įmokas darbdaviai proporcingai dabar turės mokėti bent nuo MMA, nors faktiškai darbuotojas gavo mažesnį darbo užmokestį per mėnesį.
Nustatytos atitinkamos papildomų socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo taisyklės:
Pirmiausia bus vertinama draudėjo prievolė priskaičiuoti socialinio draudimo įmokas nuo MMA proporcingai darbuotojo turimų draudėjų skaičiui (vienam draudėjui tenkanti MMA dalis), pvz., turint du draudėjus prievolė sumokėti įmokas būtų bent nuo 576,50 euro (1153 eurai / 2=576,50 euro), turint tris draudėjus prievolė sumokėti įmokas būtų bent nuo 384,33 euro (1153 eurai / 3=384,33 euro), turint penkis draudėjus prievolė sumokėti įmokas būtų bent nuo 230,60 euro (1153 eurai / 5=230,60 euro) ir taip toliau.
Vertinant draudėjo prievolę proporcingai sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA, taip pat bus įskaitoma draudėjų, kurie apdraustajam darbo užmokesčio apskaičiavo daugiau, nei vienam draudėjui tenkanti MMA dalis, permoka (t. y. apskaičiuoto pas atitinkamą draudėją darbo užmokesčio ir vienam draudėjui tenkančios MMA dalies skirtumas), kuri padalinama kitiems draudėjams.
Vertinant draudėjo prievolę proporcingai sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA, svarbu įvertinti ir faktiškai darbuotojo dirbtą dienų skaičių, todėl vienam draudėjui tenkanti MMA dalis perskaičiuojama proporcingai atitinkamo mėnesio darbo dienų skaičiui (taikoma 5 darbo dienų savaitė), kai darbuotojas pas atitinkamą draudėją nedirbo, pvz., dėl nedraudžiamojo laikotarpio ar gavo ligos išmoką.
Kartu vertinamos ir dienos, kuriomis apdraustasis nebuvo susijęs darbo ar tarnybos santykiais su šiuo draudėju, nes darbuotojai gali būti įdarbinti ne nuo mėnesio pirmos dienos, todėl draudėjams prievolė proporcingai sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo MMA atsiranda tik po įdarbinimo momento.
Pavyzdys
Iš A darbdavio darbuotojas gauna 700 eurų darbo užmokestį, iš B gauna 120 eurų, iš C gauna 50 eurų.
„Sodra“, gavusi visų trijų darbdavių duomenis apie darbuotojo darbo užmokestį, pati apskaičiuos papildomas draudžiamąsias pajamas: B darbdaviui bus papildomai priskaičiuota 106,50 euro, C darbdaviui – papildomai priskaičiuota 176,50 euro draudžiamųjų pajamų. Nuo jų „Sodra“ paskaičiuos socialinio draudimo įmokas, kurias darbdavys turės sumokėti: B darbdavys sumokės 22,66 euro papildomų įmokų, C darbdavys – 37,54 euro papildomų įmokų.
Pažymėtina, kad darbuotojui nieko nereikės mokėti. „Sodra“, gavusi duomenis iš darbdavių apie priskaičiuotą darbo užmokestį, pati paskaičiuos papildomas socialinio draudimo įmokas ir nusiųs sąskaitą darbdaviui.
Darbdavys A, išmokėdamas 700 eurų atlygį darbuotojui, pvz., už birželio mėnesį, bendra tvarka pateiks informaciją „Sodrai“ ir privalės sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo šios sumos iki liepos 15 dienos. „Sodra“, gavusi duomenis ir iš kitų darbdavių, įvertins, ar tam darbuotojui per visus turimus darbdavius yra sumokėtos įmokos bent nuo MMA, jei ne, tai kitiems dviem darbdaviams bus priskaičiuotos papildomos socialinio draudimo įmokos ir pateiktos sąskaitos, kurios privalės būti sumokėtos iki rugpjūčio 15 dienos.
Socialinio draudimo įmokų „grindų“ mokėjimo išimtis
Įgyvendinant Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, piniginės socialinės paramos gavėjams pirmiausia bus siūloma dalyvauti užimtumo didinimo programoje. Kai asmuo dalyvaus priemonėje (pvz., terminuotai įdarbinant žmogų), darbdaviams bus leidžiama už tokius asmenis mokėti socialinio draudimo įmokas nuo faktinio darbo užmokesčio, o ne nuo MMA.