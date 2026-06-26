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„Pasitiki labiau nei šeima ar banku“: dėl milijonus išvagiančių sukčių – nauji įspėjimai

2026 m. birželio 26 d. 18:40
Lrytas Premium nariams
Lietuvos gyventojai per metus iš neapdairumo svetimiems atiduoda apie 20 milijonų eurų santaupų. Tokie stebinantys skaičiai atsispindi paskutinėse suvestinėse.
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