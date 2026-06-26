Nuo liepos 1 d. – pokyčiai: aiškėja, kokiomis sunkiomis ligomis sergantieji galės pasitraukti iš pensijų kaupimo

„Atnaujindami sunkių ligų sąrašą siekiame, kad teisė nutraukti pensijų kaupimą būtų taikoma tiems pacientams, kuriems dėl ligos tai iš tiesų yra būtina ir pagrįsta.
Pakeitimai parengti įvertinus pacientų organizacijų, sveikatos priežiūros specialistų ir gyventojų pastabas, todėl tikimės, kad atnaujinta tvarka geriau atlieps sergančiųjų sunkiomis ligomis situaciją ir poreikius“, – sako laikinai einanti sveikatos apsaugos ministrės pareigas Marija Jakubauskienė.
„Jautriai vertiname žmonių, susiduriančių su sunkiomis ligomis, situaciją ir ieškome sprendimų, kurie leistų teisinį reguliavimą kuo geriau pritaikyti prie realių jų poreikių. Šis patikslintas sunkių ligų sąrašas leis geriau atliepti žmonių, susiduriančių su itin sudėtingomis sveikatos būklėmis, situaciją ir poreikius.
Taip pat išlaikomas Konstitucinio Teismo suformuluotas principas, kad pasitraukimas iš pensijų kaupimo dėl sunkios ligos yra aiškiai apibrėžta išimtinė galimybė“, – sako laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas Jūratė Zailskienė, atkreipdama dėmesį, kad Pensijų kaupimo įstatymas numato ir kitus su sveikatos būkle susijusius pagrindus nutraukti kaupimą – tokią teisę turi žmonės, kuriems nustatytas 30 proc. ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą paliatyviajai slaugai.
Atnaujintas sąrašas papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis, taip pat patikslinti kriterijai pacientams, sergantiems paveldėta VIII ir IX krešėjimo faktorių stoka bei amiloidoze – teisė pasitraukti iš kaupimo bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Kai kurios kitos diagnozės patikslintos siekiant aiškesnio ir nuoseklesnio reguliavimo.
Svarbūs pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Atnaujintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas papildytas hematologo konsultacijų, dienos stacionaro bei transplantacijos paslaugomis, į kurias bus atsižvelgiama vertinant teisę nutraukti pensijų kaupimą.
Ministerija atkreipia gydymo įstaigų dėmesį į tinkamą paslaugų kodavimą. Aktyvaus gydymo metu hematologų teikiamos paslaugos turi būti žymimos hematologo konsultacijos paslaugos kodu 1684.
Tuo metu kodas 3342 („Hematologo ilgalaikis stebėjimas“) yra skirtas pacientų stebėsenai po aktyviojo gydymo ir neturėtų būti naudojamas aktyvaus gydymo laikotarpiu.
Tinkamas paslaugų kodavimas užtikrins, kad pacientų gydymo situacija būtų vertinama tiksliai ir daugiau sunkiomis hematologinėmis ligomis sergančių žmonių galėtų pasinaudoti įstatyme numatyta galimybe nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime.
Pakeitimai parengti atsižvelgus į pacientų ir gydymo įstaigų pastabas, taip pat į praktikoje iškilusius klausimus ir problemas taikant galiojantį reguliavimą.
Rengiant naująją sąrašo redakciją buvo vadovaujamasi ir Konstitucinio Teismo išaiškinimu, kad galimybė pasitraukti iš pensijų kaupimo dėl sunkios ligos turi išlikti aiškiai apibrėžta išimtimi, taikoma tik išskirtiniais atvejais.
Atnaujintą sunkių ligų sąrašą galima rasti ČIA.
Pensijospensija II pakopasunki liga
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