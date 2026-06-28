Gera žinia tėvams: viena savivaldybė didina šias išmokas iki 300 eurų per mėnesį

Klaipėdos rajono savivaldybės teigimu, toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje.
„Norime, kad šeimos jaustų kuo mažesnę finansinę naštą. Todėl ir didiname kompensaciją iki 300 eurų, kad padėtume tėvams tuo laikotarpiu, kai vaikas dar laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje“, – pranešime teigia Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Skelbiama, kad tėvams ar globėjams bus skiriama 300 eurų per mėnesį kompensacija, jei jų vaikas bent mėnesį laukia eilėje į savivaldybės darželį, tačiau į jį nepatenka. Išmoka bus skiriama šeimoms, kuriose abu tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Susiję straipsniai
Tuo metu, jei vaikas trumpiau kaip mėnesį yra įregistruotas į eilę patekti į savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka, ir jam išduotas siuntimas lankyti nevalstybinę švietimo įstaigą, kompensacijai gauti pakaks, kad gyvenamąją vietą savivaldybėje būtų deklaravęs bent vienas iš tėvų ar globėjų.
Taip pat numatoma, kad savivaldybė su privačia ugdymo įstaiga sudarys sutartį, pagal kurią įstaiga mažiausiai vienerius kalendorinius metus negalės didinti ugdymo mokesčio, o tėvų mokama suma turės būti sumažinta visa skiriama 300 eurų kompensacija.
Klaipėdos rajonasSavivaldybėkompensacija
Rodyti daugiau žymių