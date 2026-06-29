Ar tavo šeima išgyventų be tavo pajamų?

Finansinis saugiklis visai šeimai
Finansiniai saugikliai, arba kitaip – sukauptas kapitalas, žmogui padeda sunkiausiais gyvenimo etapais. Pasak pašnekovės, kaupti kapitalą galima įvairiais būdais: banko sąskaitoje, investuojant, pensijų fonde arba apsidraudus gyvybės draudimu.
Kalbėdama apie gyvybės draudimą, kaip vieną populiariausių finansinių saugiklių, I. Titovė sako, kad nors teoriškai šiuo draudimu draudžiasi vienas žmogus, paslauga yra skirta visai jo šeimai.
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„Pamodeliuokime paprasčiausią scenarijų. Pagrindinį šeimos maitintoją arba, kaip aš mėgstu sakyti, „didžiausią šeimos bankomatą“, užklumpa klastinga liga, dėl kurios jis nebegali dirbti, arba dar blogiau. Kas tada nutinka šeimai, jei ši nebuvo sukaupusi kapitalo, nebuvo apsidraudusi? Natūralu – ją pradeda slėgti finansiniai sunkumai, galbūt jiems tampa per brangu išlaikyti gyvenamąjį būstą, automobilį, gal jie turi įsipareigojimų bankui, kuriuos vis sunkiau padengti, ir pan.“, – pasakoja pašnekovė.
Patarėjos teigimu, svarbiausia jos misija yra papasakoti savo klientams apie galimybes, paslaugas, kurios gali tapti savotiška apsauga nelaimės ir kitais nenumatytais atvejais.
„Pirmiausia man svarbu paaiškinti žmogui apie finansinių saugiklių naudą, o tik tada kalbėtis apie paslaugą. Žmogus negali įsigyti to, ko vertės nesuvokia, tad pirmiausia kiekvienas konsultantas edukuoja klientą, pasakoja, atsako į klausimus. Tik po to nagrinėjami žmogaus lūkesčiai ir poreikiai galimos ligos ar nelaimės akivaizdoje, jo finansinės galimybės, o tada, jau turėdamas visą įmanoma informaciją klientas sprendžia – reikia jam finansinio saugiklio, tarkime, gyvybės draudimo pavidalu ar nereikia“, – sako moteris.
Kodėl daiktai brangesni nei gyvybė?
Pašnekovės teigimu, vis dar pasitaiko žmonių, kurie tarsi savaime suprantamus dalykus apdraudžia būstą, automobilį, buitinę techniką, tačiau ne save.
„Liūdna, kai žmogus nenori suprasti, kad ne kažkokie daiktai, o jis ir jo artimieji yra didžiausias turtas“, – pastebi I. Titovė.
Pasak jos, pasitaiko ir tokių atvejų, kai žmogus lyg ir supranta finansinių saugiklių prasmę bei naudą, tačiau juos panaudoja ne visai tinkamai. „Pavyzdžiui, dažnai žmonės yra linkę apdrausti savo vaikus nuo nelaimingų atsitikimų. Mano pareiga paaiškinti, jog vaikai svarbūs ir juos apdrausti būtina, tačiau reikia nepamiršti ir savęs. Kaip mes galėsime pasirūpinti savo atžalomis ir jų ateitimi, jei mums kažkas nutiks? Būna apmaudu, kai iš tiesų kažkas nutinka tėvams, o vaikai lieka vieni ir dar be finansinės paramos“, – pasakoja I. Titovė.
Ateities planų garantas
Pašnekovė pripažįsta, kad klientams ne visada patogu kalbėti apie tokius dalykus, kaip artimųjų mirtis, tačiau finansų konsultanto kabinetas, jos teigimu, ir yra ta vieta, kurioje būtina pasikalbėti šia tema, kad vėliau nereikėtų.
„Suprantu, kad nepatogu apie tai kalbėti, tačiau tai yra gyvenimas. Vienaip ar kitaip pasišnekėti reikėtų, nes tai leis priimti sprendimus, kurie nelaimės akivaizdoje gali išgelbėti visą šeimą. Pavyzdžiui, turiu klientą, kuris tiesiai šviesiai yra pasakęs, kad turi gyvybės draudimą ir kaupia finansinį kapitalą tam atvejui, kad jei jo neliktų, žmona galėtų gerai gyventi, nepatirti finansinių sunkumų. Ir tai yra visiškai normalu ir atsakinga“, – sako I. Titovė.
Moteris pasakoja, kad liga, mirtis ar kiti nenumatyti atvejai – tik keletas priežasčių, dėl kurių žmonės renkasi sudaryti gyvybės draudimo sutartį. Pasak jos, kai kam šie finansiniai saugikliai yra su ateitimi susijusių planų garantas.
„Vieni kaupia vaikų ateičiai, studijoms, kiti – savo pensijai, treti – NT įsigijimo įnašui ir pan. Pasirinkimų, kaip ir kam kaupti per gyvybės draudimą, išties nemažai. Verta yra vadovautis tokia taisykle: 10 proc. savo pajamų atsidedame nenumatytiems atvejams, 15 proc. – konkrečiam tikslui pasiekti“, – primena I. Titovė. Tačiau žmonės savo santaupas vis dar yra linkę kaupti, liaudiškai tariant, kojinėje, t. y. nieko su jomis nedarydami. Visgi toks būdas, kaip teigia specialistė, nėra pats teisingiausias sprendimas, mat, kai pinigai yra tiesiog laikomi sąskaitoje, esant infliacijai, jie praranda savo vertę.
Pasitikėjimu grįsti santykiai
Pašnekovės pasiteiravus, kokią darbo dieną ji vadina sėkminga, moteris pripažįsta, kad didžiausias įvertinimas – žmonių pasitikėjimas.
„Kai klientas man pasako, kad niekada netikėjo draudimu, tačiau sudaręs sutartį ir patyręs traumą ar susirgęs gavo išmoką ir suprato šios paslaugos prasmę – man tai yra didžiausias komplimentas. Svarbu, kad klientas suprastų, jog mūsų darbo prasmė ir yra atrasti ir pasiūlyti, pritaikyti geriausiai jo lūkesčius atitinkančias paslaugas, rūpintis, padėti visais įmanomais finansiniais klausimais“, – pasakoja pašnekovė.
Inga džiaugiasi, kad jos pagalba, konsultacijos padėjo jau ne vienam klientui įveikti sudėtingą laikotarpį, sutaupyti norimą pinigų sumą ar tiesiog jaustis finansiškai saugiu.
„Smagu iš klientų išgirsti, kad jiems pavyko sukaupti senatvės pensijai, kad už sutaupytus pinigus išleido vaikus į mokslus, kad pagaliau sukaupė indėlį svajonių būstui ir pan. Net jei ir nieko žmogui nenutiko, žinojimas, kad jis turi finansinį rezervą, leidžia gyventi nesižvalgant per petį“, – įsitikinusi finansų konsultantė.