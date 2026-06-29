Naujasis mokestis greičiausiai paveiks siuntas iš Kinijos siunčiančius elektroninius prekiautojus, tokius kaip „Shein“, „Temu“ ar „AliExpress“.
Europa keičia tokių siuntų apmokestinimo taisykles, nes nuo 2022 m. į ES įvežamų mažų pakuočių kiekis kasmet padvigubėja. 2024 m. į ES rinką pateko 4,6 mlrd. tokių pakuočių. 91 proc. mažų siuntų atvežama iš Kinijos. Tokius duomenis pateikia Europos Komija.
Nuo liepos 1-osios 3 eurus mokėsite už kiekvieną siuntoje esantį skirtingos kategorijos gaminį. Siuntų pristatymo bendrovės „DPD Lietuva“ pranešime paaiškinama: jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis bus taikomas daugiau nei vieną kartą.
Ekonomistė – apie tai, ar Vyriausybės siūlymai bus palankūs: tai paveiktų ne tik mažai uždirbančius
Pavyzdžiui: jei siuntoje yra tik vienos rūšies prekė, tarkime, marškinėliai, mokestis sieks 3 eurus. Jei siuntoje yra du skirtingi produktai, pavyzdžiui, marškinėliai ir aksesuaras, mokėsite 6 eurus. Jei siuntoje būtų 2 rašikliai, jie būtų laikomi vienos rūšies prekėmis, todėl būtų taikomas 3 eurų muitas.
Svarbu žinoti, kad be šio muito, kaip ir iki šiol, reikės mokėti ir pridėtinės vertės mokestį (PVM).
Susiję straipsniai
Be kita ko, kaip nurodo Lietuvos Respublikos muitinė, keisis ir prekių grąžinimo tvarka.
Pagal naująją tvarką, pirkėjui nutarus prekes grąžinti, sumokėto 3 eurų muito atgauti nepavyks. Išimtis gali būti taikoma tik tuo atveju, jei prekės nekokybiškos.
PVM grąžinimo sąlygos priklauso nuo konkretaus pardavėjo politikos, todėl prieš perkant rekomenduojama susipažinti su prekių ir sumokėto PVM grąžinimo taisyklėmis.
Kokios prekės neapmokestinamos?
Muitu nebus apmokestinamos prekės, kurios pirkimo metu yra ES.
Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurios internetinės parduotuvės gali naudoti europietiškus interneto svetainių adresus ir nurodyti prekių kainas eurais, tačiau prekės gali būti siunčiamos iš ne ES šalių.
Todėl prieš perkant rekomenduojama patikrinti pardavėjo kontaktinius duomenis, veiklos vietą bei prekių išsiuntimo šalį.
ES institucijos naująją tvarką įvedė reaguodamos į tai, kad šiuo metu smulkios siuntos į ES įvežamos jų neapmokestinant muitais, todėl ES pardavėjai susiduria su nesąžininga konkurencija.
„Pastaraisiais metais Europa susidūrė su precedento neturinčiu mažos vertės siuntų augimu. Tai iš esmės keičia el. prekybos rinką ir kelia naujų klausimų dėl konkurencijos, produktų saugumo bei muitinės kontrolės“, – sakė „DPD Lietuva“ komunikacijos vadovas Tomas Vaišvila.
„Panaikinus pasenusią išimtį mažoms siuntoms, bus lengviau remti ES verslą ir panaikinti galimybes nesąžiningiems pardavėjams“, – nurodė Kipro Respublikos finansų ministras Makis Keravnosas.
Naujoji sistema turės teigiamą poveikį tiek ES biudžetui, tiek nacionaliniams viešiesiems finansams.
Kol kas numatoma, kad 3 eurų muitas bus laikina priemonė, galiosianti iki tol, kol bus įgyvendinta platesnė Europos muitų sistemos reforma, planuojama apie 2028 metus.
Naujosiomis taisyklėmis taip pat siekiama kovoti su sukčiavimu ir vengti atvejų, kai muitinės deklaracijose sąmoningai deklaruojama sumažinta importo vertė, kad būtų galima nemokėti muitų.