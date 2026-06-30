„Sodra“ skelbia, kada liepą įkris išmokos, pensijos – įsidėmėkite

Vaiko priežiūros: – liepos 15 d.
Nedarbo: liepos 20 d.
Vaiko išlaikymo: liepos 24 d.
FNTT vadovas R. Kiškis: nusikaltėliai per fintechus bando legalizuoti labai didelius pinigus
Šalpos: per kredito įstaigas – liepos 13 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – liepos 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – liepos 10–26 d.
Pensijų anuitetų: liepos 24 d.
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Išankstinės senatvės pensijos: liepos 20 d.
Ligos: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Motinystės: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Tėvystės: per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Ilgalaikio darbo: per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį:
Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. kovo mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. kovo 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, liepos mėnesį jos mokamos:
Swedbank:
Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Radviliškio r., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – liepos 9 d. Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – liepos 10 d. Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – liepos 13 d.
Artea (Šiaulių bankas):
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – liepos 8 d. Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – liepos 9 d. Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – liepos 10 d.
Luminor (buvęs DnB):
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – liepos 8 d. Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – liepos 9 d. Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – liepos 10 d.
SEB:
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – liepos 9 d. Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – liepos 10 d.
Urbo bankas, Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – liepos 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – liepos 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – liepos 14 d. Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – liepos 15 d. Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – liepos 16 d. Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – liepos 10–26 d.
Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – liepos 10–26 d.