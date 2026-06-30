Keičia dar vienos išmokos mokėjimo tvarką: pokyčiai įsigalios jau kitąmet

Tokiems SADM teiktiems Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pokyčiams antradienį pritarė Seimas, o pokyčiai įsigalios nuo 2027 m. sausio 1 d.
Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui – išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikiui sueis 126 dienos.
Motinystės išmoka ir toliau visus keturis mėnesius bus mokama 100 proc. buvusio atlyginimo „į rankas“ dydžio.
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Kaip ir šiuo metu, komplikuoto gimdymo ar daugiau nei vieno vaiko gimimo atvejais motinystės išmoka bus mokama papildomai už 14 kalendorinių dienų.
„Siekiame užtikrinti, kad visos moterys turėtų vienodas socialines garantijas po gimdymo – nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kūdikio sveikatos būklės ar to, ar iki gimdymo buvo pasinaudota nėštumo ir gimdymo atostogomis.
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Gimdymo pasekmės moters fizinei ir emocinei sveikatai išlieka visais atvejais, todėl svarbu suteikti pakankamai laiko atsigauti ir užtikrinti finansinį saugumą“, – sako laikinai pareigas einanti socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Kam taikoma ilgesnė motinystės išmokos trukmė?
Suvienodinus motinystės išmokos mokėjimo trukmę, ilgesnės trukmės motinystės išmoka bus mokama tokiais atvejais:
1) moterims iki gimdymo datos (suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių) nepasinaudojusioms teise į nėštumo ir gimdymo atostogas. Šiuo metu motinystės išmoka gaunama tik už 56 kalendorines dienas po gimdymo, komplikuoto gimdymo atveju ar kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – už 70 kalendorinių dienų;
2) moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, kai kūdikis neišgyvena 28 parų. Šiuo metu motinystės išmoka gaunama tik už 28 kalendorines dienas, komplikuoto gimdymo atveju ar kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – už 42 kalendorines dienas;
3) moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką. Šiuo metu motinystės išmoka gaunama tik už 28 kalendorines dienas.
4) asmenims, paskirtiems naujagimio globėjais. Šiuo metu motinystės išmoka mokama iki kūdikiui sueis 70 dienų.
Dirbančioms po gimdymo – daugiau socialinių garantijų
Taip pat nustatyta, kad gimus negyvam kūdikiui arba kūdikiui mirus motinystės išmokos gavimo laikotarpiu, motinystės išmoka bus mokama neatsižvelgiant į moters gaunamas darbo pajamas.
Tai reiškia, kad gimus negyvam kūdikiui arba kūdikiui mirus motinystės išmokos gavimo laikotarpiu ir moteriai nusprendus anksčiau grįžti į darbą, jai nereikės grąžinti dalies jau išmokėtos motinystės išmokos.
Dėl sunkios negalios šeimos nepraras dalies vaiko priežiūros išmokos
Įstatymo pakeitimu taip pat numatyta daugiau lankstumo šeimoms, kuriose vienas iš tėvų dėl sunkios negalios negali pasinaudoti jam priklausančiais neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais. Tokiais atvejais teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių laikotarpį galės įgyti kitas vaiko tėvas, įtėvis ar globėjas.
Pokyčiai taip pat palies situacijas, kai vaiko globėju paskirtas tik vienas asmuo – jam užtikrinama teisė į papildomą 2 mėnesių vaiko priežiūros išmokos laikotarpį.
Šie pokyčiai padės užtikrinti didesnį finansinį saugumą šeimoms, susiduriančioms su sudėtingomis sveikatos ar socialinėmis aplinkybėmis, bei geriau atlieps vaiko interesus.
Naujas teisinis reguliavimas įsigalioja nuo 2027 m. sausio 1 d., išskyrus nuostatas dėl vaiko priežiūros išmokos už papildomą 2 mėnesių laikotarpį mokėjimo, kurios įsigalioja nuo pakeitimų priėmimo.