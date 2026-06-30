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Sutriko vieno banko veikla: neįmanoma atlikti pavedimų

2026 m. birželio 30 d. 16:07
Lrytas.lt
Į naujienų portalą Lrytas kreipėsi skaitytoja, teigianti susidūrusi su sunkiai paaiškinama situacija „Swedbank“ sistemoje. Anot jos, bandant pervesti pinigus iš taupymo sąskaitos į einamąją sąskaitą, lėšos nuo vienos sąskaitos nurašomos, tačiau kitos taip ir nepasiekia. Moters teigimu, nepavyksta atlikti ir įprastų pavedimų.
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„Pirmiausia dukra iš vadinamosios taupyklės norėjo persivesti pinigų į savo einamąją sąskaitą, kad galėtų jais naudotis. Pinigai nuo taupyklės buvo nurašyti, tačiau į sąskaitą taip ir neatėjo.
Pagalvojome, kad gal tai vienkartinis sutrikimas, todėl pabandžiau tą patį padaryti su savo sąskaitomis. Rezultatas buvo lygiai toks pats – pinigai dingo iš taupymo sąskaitos, bet einamosios nepasiekė“, – pasakojo skaitytoja Rūta.
Moteris nusprendė išbandyti ir kitą variantą – pervesti pinigus tiesiogiai dukrai.
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„Ir vėl tas pats – nuo vienos sąskaitos pinigai nurašyti, o į kitą jie neįkrito. Lėšos tiesiog dingo. Labiausiai neramina tai, kad jos nepasiekia gavėjo, nors nurašymas jau įvykęs“, – stebėjosi ji.
Skaitytoja sako nesuprantanti, kas nutiko.
„Swedbank“ komunikacijos vadovas Gytis Verčinskas naujienų portalą Lrytas informavo, kad fiksuojami sutrikimai.
„Šiuo metu banko klientams gali nepavykti atlikti pavedimų tarp skirtingų sąskaitų, esančių „Swedbank“. Atsiprašome už laikinius nepatogumus ir rekomenduojame pervedimus atlikti vėliau“, – teigė jis.
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