VMI skelbia turto deklaracijas: paaiškėjo turtingiausių Lietuvos gyventojų sąrašas

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„Turto deklaracijas dėl einamų pareigų šiais metais privalėjo pateikti beveik 96 tūkst. gyventojų. Laiku šią pareigą atliko 85 proc. Šiuo metu dar apie 1,9 tūkst. gyventojų turto deklaracijų nepateikė. Iš jų 94 asmenų deklaracijų išrašai turėtų būti skelbiami viešai, tad tokius asmenis kviečiame nedelsti ir turto deklaraciją pateikti kuo greičiau“, – sako VMI viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
VMI primena, kad turto deklaracijos teikiamos naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistema.
Duomenys pagal turto grupes, viešai skelbiami ne visų deklaracijų išrašai
Skelbiami turto deklaracijų duomenys skirstomi pagal turto grupes (gyvenamųjų namų, žemės sklypų, akcijų vertė, kredito įstaigose turimos piniginės lėšos ir pan.), juos galima palyginti pagal skirtingus laikotarpius, pasirinkti rodyti ir sutuoktinio už atitinkamus laikotarpius pateiktus duomenis.
VMI primena, kad turtą Lietuvoje ir užsienyje deklaruoti privalo valstybės politikai ir tarnautojai, biudžetinių įstaigų, valstybės ar savivaldybių įstaigų, įskaitant aukštųjų mokyklų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių (jei akcininkė ar steigėja yra valstybė ar savivaldybė), nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų pavaduotojai. Taip pat teisėjai, notarai, prokurorai, antstoliai ir kiti įstatyme išvardinti asmenys bei jų šeimos nariai.
Viešai skelbiami valstybės tarnautojų ir kitų asmenų turto deklaracijų duomenys skirti viešumui ir skaidrumui užtikrinti bei bendrai visuomenės savikontrolei. Kai kurių pareigybių, tokių kaip profesinės karo tarnybos karininkai, žvalgybos pareigūnai, prokurorai bei kiti – duomenys neskelbiami. Svarbu pažymėti, kad, jei gyventojas ar jo sutuoktinis nėra pateikęs (nors privalėjo) turto deklaracijos, išrašai bus paskelbti tik ją pateikus.
Kas laukia nedeklaravusių turto gyventojų?
Nepateikusiems turto deklaracijų siunčiami ir priminimai, kad ši pareiga išlieka ir po gegužės 1 d. Jei gyventojas ir po VMI priminimo neteikia deklaracijos, ateityje gali būti skirtas tiek įspėjimas, tiek atitinkama bauda.
Daugiau informacijos apie gyventojų (šeimos) turto deklaravimą rasite čia. Konsultacijos mokesčių klausimais teikiame telefonu +370 5 260 5060. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.