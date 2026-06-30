VMI: turto deklaracijų dar nepateikė 1,9 tūkst. gyventojų

VMI nurodo, kad šiemet gyventojai iš viso gali susipažinti su kiek daugiau nei 45 tūkst. viešai skelbiamų turto deklaracijų išrašų.
„Turto deklaracijas dėl einamų pareigų šiais metais privalėjo pateikti beveik 96 tūkst. gyventojų. Laiku šią pareigą atliko 85 proc.“, – pranešime teigia VMI viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
„Šiuo metu dar apie 1,9 tūkst. gyventojų turto deklaracijų nepateikė. Iš jų 94 asmenų deklaracijų išrašai turėtų būti skelbiami viešai, tad tokius asmenis kviečiame nedelsti ir turto deklaraciją pateikti kuo greičiau“, – tęsia jis.
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Turtą Lietuvoje ir užsienyje deklaruoti privalo valstybės politikai ir tarnautojai, biudžetinių įstaigų, valstybės ar savivaldybių įstaigų, įskaitant aukštųjų mokyklų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių (jei akcininkė ar steigėja yra valstybė ar savivaldybė), nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų pavaduotojai.
Taip pat – teisėjai, notarai, prokurorai, antstoliai ir kiti įstatyme išvardinti asmenys bei jų šeimos nariai.
VMI teigimu, viešai skelbiami valstybės tarnautojų ir kitų asmenų turto deklaracijų duomenys skirti viešumui bei skaidrumui užtikrinti, taip pat bendrai visuomenės savikontrolei.