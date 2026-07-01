Gyventojams išdalins 15 mln. eurų – jau kviečia užpildyti paraišką

Finansavimo sąlygos nepasikeitė, tačiau šįkart numatyta paskirstyti beveik tris su puse karto daugiau dotacijų nei ankstesniuose skelbtuose kvietimuose – net 15 mln. eurų. Iki šiol kompensacijas už pakeistus šildymo įrenginius jau gavo daugiau kaip 17 000 gyventojų, jiems išmokėta beveik 57 mln. eurų.
„Įvertindami gyventojų aktyvumą teikiant paraiškas, siekiame, kad kuo daugiau jų įsirengtų naujus būsto šildymo įrenginius ir gautų dotacijas. Energetikos ministerijos sprendimu padidinta paskirstomų lėšų suma suteiks galimybę dar daugiau gyventojų pasinaudoti valstybės teikiama parama ir gauti kompensacijas, kurios padengia iki 50 proc. šildymo įrenginio įsirengimo kainos, nustatytos pagal fiksuotą įkainį.
Modernūs, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantys šildymo įrenginiai padeda mažinti namų ūkių išlaidas šildymui ir taupyti energiją“, – sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
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Teikiant paraišką kompensacijai gauti už pakeistus iškastinį kurą naudojusius šildymo įrenginius nereikės rinktis tarp skirtingų kvietimų – skelbiamas vienas kvietimas, apimantis visus Lietuvos regionus. Biomasę naudojusių katilų keitimo kvietimai išliks du – Vilniaus regiono gyventojams bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono gyventojams, kaip buvo skelbta ir ankstesniuose kvietimuose.
Paraišką galima teikti užpildant elektroninę paraiškos formą. Kartu su paraiška reikia pateikti ir mokėjimo prašymą bei įrenginio įsirengimą patvirtinančius dokumentus. Patartina iš anksto pasiruošti privalomus su paraiška pateikti dokumentus.
Lietuvos energetikos agentūraParamaparaiška
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