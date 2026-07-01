Naujienų portalas Lrytas pasidomėjo, ar laikinai einančiai pareigas ministrei pirmininkei priklausys išeitinė išmoka.
Žadėjo dirbti komandiškai
„Patirties tam tikrus trūkumus užpildys mūsų komandinis darbas. Kartu su partijos pirmininku esame sutarę dirbti komandiškai, petis į petį. Nepamirškime, kad turime didelę partiją ir pakankamai kompetentingą Vyriausybę. Niekada savęs nepozicionavome kaip vieno žmogaus partijos, todėl, manau, judėsime pakankamai sklandžiai toliau“, – taip pernai rugpjūtį žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
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Tačiau jos premjeravimo laikotarpis baigėsi netikėtai greitai, I. Ruginienė poste išsilaikė vos 9 mėnesius. Praėjusią savaitę XX Vyriausybė atsistadino ir pamažu formuojama XXI-oji.
Ministro pirmininko pareigas perima Jonavos meras, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
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I. Ruginienė turėtų grįžti į savo ankstesnę darbo vietą – Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.
Išeitinės išmokos mokėjimo niuansai
Kadangi I. Ruginienė premjeros pozicijoje ilgai neužsibuvo, Vyriausybės kanceliarijos paklausėme, ar jai priklausys vadinamoji išeitinė išmoka.
Portalui Lrytas adresuotame komentare dėstoma, kad vadovaujantis Vyriausybės įstatymo nuostatomis, teisė į išeitinę išmoką nepriklauso Vyriausybės nariams, jeigu jie yra išrinkti Seimo nariais, tai atitinką ir šį atvejį. Patikslinama, kad tokią tvarką numato Vyriausybės įstatymo 13 straipsnis (Kitos Vyriausybės narių garantijos):
„Pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu atveju, Vyriausybės nariui išmokama dviejų Vyriausybės nario vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija, o pasibaigus Vyriausybės nario įgaliojimams šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose numatytais atvejais, – vieno vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.
Šio straipsnio 6 dalyje numatytos kompensacijos nemokamos Vyriausybės nariams, kai jie paskiriami Ministru Pirmininku ar ministrais naujai sudarytoje Vyriausybėje, taip pat jei jie yra išrinkti Seimo nariais“, – aiškina Vyriausybės kanceliarija.
Kokio dydžio yra ministro pirmininko alga?
Primename, kad ministro pirmininko bruto atlyginimas 2026 m. I ketvirtį siekia 8 810 Eur. Tačiau I. Ruginienės alga labai stipriai nesumažės. Socialinės apsaugos ir darbo ministro vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas siekia 7743 Eur.
O štai M. Sinkevičius ruošiasi rimčiausiam savo karjeros šuoliui. Iš Jonavos mero jis taps premjeru, tad, akivaizdu, kils ir jo alga. Primename, kad 2025 m. IV ketvirtį Jonavos mero bruto darbo užmokestis siekė 5356,20 Eur.
Inga Ruginienėpremjerėišeitinė išmoka
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