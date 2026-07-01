Jau nuo trečiadienio įsigalioja svarbūs pokyčiai – palies ne vieną

Taip pat bus palankesnės sąlygos priešpensinio amžiaus žmonėms, praradusiems darbą, nesirinkti išankstinės pensijos ir išsilaikyti darbo rinkoje, nes išankstinės pensijos pasirinkimas lemia pensijos dydžio mažėjimą. Taikliau taikomas išmokų mokėjimas, kai jos išmokamos pakartotinai ar jų mokėjimas atnaujinamas.
„Įsigaliojantys pokyčiai stiprina nedarbo draudimo sistemos teisingumą ir tvarumą. Siekiame, kad nedarbo išmokų sistema geriau atspindėtų žmogaus sumokėtas įmokas, kartu išlaikydama socialinį saugumą netekus darbo.
Taip pat skiriame ypatingą dėmesį priešpensinio amžiaus žmonėms – norime sudaryti jiems geresnes galimybes išlikti darbo rinkoje ir nepriimti skubotų sprendimų dėl išankstinės pensijos, kuri turi ilgalaikių pasekmių būsimos pensijos dydžiui. Šie pakeitimai padės užtikrinti, kad parama žmones pasiektų tiksliau, aiškiau ir tada, kai jos labiausiai reikia“, – sako Jūratė Zailskienė, laikinai einanti socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas.
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Ilgesnis nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimas
Bedarbiams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai ir jie yra įgiję ne mažesnį kaip 20 metų pensijų socialinio draudimo stažą, bus pratęsiamas nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimas ne 2, o iš viso 6 mėnesius.
Iki šiol priešpensinio amžiaus asmenims (60–65 m.) nedarbo draudimo išmokos mokėjimas buvo pratęsiamas dviem mėnesiais, t. y. iš viso nedarbo draudimo išmoka šiems asmenims galėjo būti mokama 11 mėnesių. Siekiant paskatinti priešpensinio amžiaus žmones ilgiau išlaikyti darbo rinkoje ir padėti nuo jos nenutolti, nesirinkti išankstinės senatvės pensijos, papildomai pratęsiamas dar 4 mėnesiais jau nustatytas nedarbo draudimo išmokos mokėjimo pratęsimo laikotarpis bedarbiams, įgijusiems paminėtą reikiamą stažą.
Didėja nedarbo išmokų sąsaja su mokėtomis įmokomis
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Didėja nedarbo išmokų sąsaja tarp apdraustųjų asmenų sumokėtų socialinio draudimo įmokų bei gaunamų socialinio draudimo išmokų – didėja kintamoji išmokos dalis ir mažėja fiksuotoji išmokos dalis.
Pastovioji, nuo buvusių pajamų nepriklausanti, nedarbo draudimo išmokos procentinė dalis mažėja iki 15 proc. (iki šiol siekė 23,27 proc.).
Kintamoji nedarbo draudimo išmokos dalis 1–3 mėnesį sudarys 45 proc. apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų, 4–6 mėnesį – 35 proc., 7–9 mėnesį – 25 proc. Iki šiol šie dydžiai atitinkamai siekė 38,79 proc., 31,03 proc., 23,27 proc.
Taip sukurta didesnė paskata bedarbiams grįžti į darbo rinką: nauji nedarbo draudimo išmokų dydžiai lems stipresnę socialinę apsaugą pirmaisiais trimis nedarbo mėnesiais, tačiau vėlesniais mėnesiais nedarbo draudimo išmoka mažės kiek sparčiau nei iki šiol.
Įvedamas naujas minimalus nedarbo draudimo išmokos dydis
Įvedamas minimalus nedarbo draudimo išmokos dydis, atitinkantis 5 bazinės socialinės išmokos dydžius (BSI). Iki šiol mažiausias nedarbo draudimo išmokų dydis buvo susijęs su nedarbo draudimo išmokos pastoviosios dalies dydžiu – 23,27 proc. MMA, t. y. nuo 2026 m. sausio 1 d. – 268,30 euro. Nuo liepos 1 d. nustačius 5-ių BSI minimalią nedarbo draudimo išmoką (370 eurus), sumažės rizika, kad laikinai darbo neturintys mažas pajamas turėję asmenys patirs skurdą ar socialinę atskirtį.
Siekiant minimalių ir maksimalių nedarbo draudimo išmokų balanso, keičiasi maksimalus nedarbo draudimo išmokų dydis – nustatyta, kad jis negali viršyti 70 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio (VDU), taikomo apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti.
Keičiasi nedarbo draudimo stažo įskaitymo ir išmokos mokėjimo atnaujinimo tvarka
Į nedarbo draudimo stažą bus neįskaičiuojami laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis gavo nedarbo draudimo išmokas, taip pat į apdraustojo draudžiamąsias pajamas, skaičiuojamas nedarbo draudimo išmokai gauti, neįskaičiuojamos nedarbo draudimo išmokos.
Taip pat nustatomas minimalus 12 mėnesių nedarbo draudimo stažas per paskutinius 24 mėnesius (vietoje buvusių 30 mėnesių) teisei į nedarbo išmoką gauti.
Tuo atveju, kai nedarbo draudimo išmoka bus skiriama pakartotinai (į laikotarpį nedarbo draudimo stažui apskaičiuoti patektų visas arba dalis laikotarpio, už kurį yra priskaičiuota ankstesnė nedarbo draudimo išmoka), bedarbis įgis teisę į nedarbo draudimo išmoką, jei nuo ankstesnės išmokos pradžios iki bedarbio statuso įgijimo dienos jo įgytas nedarbo draudimo stažas bus ne trumpesnis kaip 12 mėnesių.
Siekiant paskatinti asmenis grįžti į darbo rinką, nutrauktos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas bus atnaujinamas bedarbiams, iš naujo įsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje, neribojant atnaujinimų skaičiaus iki kol bus išmokėta visa nustatyta nedarbo išmokos trukmė, išskyrus tuos atvejus, kai bedarbis įgis teisę į naują nedarbo draudimo išmoką.