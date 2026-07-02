„Manau, kad susitiksime tiek su partijos atstovais, tiek su koalicijos partneriais, tiek Prezidentūra bei kitais kolegomis ir turėsime atskirą diskusiją tuo klausimu. Šiuo momentu negaliu pasakyti, kad bus vienaip ar kitaip nuspręsta, nes viskas priklausys nuo ekonomikos augimo ir bendros mūsų fiskalinės situacijos“, – ketvirtadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė T. Valys.
Pernai Seimą pasiekė prezidento iniciatyva spartesniam individualiosios pirmos pakopos pensijos dalies indeksavimui skirti mažiausiai 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio – papildomai pensijoms didinti galima būtų skirti 20–75 proc. šių lėšų.
„Manau, kad tai svarstytinas variantas“, – pridūrė jis, paklaustas apie galimybę pensijų indeksavimui panaudoti dalį „Sodros“ rezervo.
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Kritiškai vertina antrosios pensijų pakopos reformą
Kandidatas į finansų ministrus taip pat teigė kritiškai vertinantis antrosios pensijų pakopos reformos rezultatus. Pasak jo, pirminiai reformos tikslai ir dabartinė situacija reikšmingai skiriasi.
„Kai kalbame apie pensijų fondų veiklą ir visą reformą – man teko būti skirtingose barikadų pusėse ir manau visi pripažins, kad lūkestis, kuris buvo suformuotas pačioje pensijų reformos pradžioje, ir dabartinis rezultatas – visiškai skiriasi“, – kalbėjo T. Valys.
Todėl, jo vertinimu, dėl privalomųjų pensijų anuitetų ateities taip pat reikėtų diskutuoti.
„Jei kalbame apie (privalomojo – ELTA) anuiteto realybę, visada reikia įsivertinti, kokį tikrą poveikį tai turi kiekvienam asmeniui, kuris tuo pasinaudoja. Akivaizdu, kad bet kokia kritika, kurios sulaukia ši situacija, yra analizuotina. Manau, kad šis variantas (atsisakyti privalomųjų anuitetų – ELTA) taip pat svarstytinas“, – sakė kandidatas.
ELTA primena, jog Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus yra sakęs, kad privalomas pensijų anuitetas gali būti viena iš priežasčių, skatinančių žmones trauktis iš kaupimo antroje pakopoje.
„Sodros“ anuitetą šiuo metu įsigyti yra privaloma, jei gyventojas savo pensijų fonde sukaupė daugiau nei 16,7 tūkst. eurų, o 83,9 tūkst. eurų yra maksimali anuiteto riba, virš kurios sukaupto turto dalį galima atsiimti vienkartine išmoka.
Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Per pirmą metų ketvirtį iš antros pakopos pensijų kaupimo pasitraukė apie 40 proc. visų sistemos dalyvių – beveik 550 tūkst. žmonių, kaupti liko apie 850 tūkst. gyventojų.
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