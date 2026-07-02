Skelbia didžiausias algas mokančių valstybės įmonių dešimtuką: pirmoji – „Ignitis grupė“

Teigiama, kad bendrovėje šiuo metu dirba 76 žmonės.
Antroji – nekilnojamojo turto valdymo įmonė „Turto bankas“, kuri mokėjo atlyginimus su 5,52 tūkst. eurų mediana bruto. Portalo teigimu, bendrovėje šiuo metu dirba 250 žmonių.
Trečioje vietoje rikiavosi valstybės valdoma energetikos grupė „EPSO-G“, kurios mokėto darbo užmokesčio mediana sudarė 5,25 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių. Joje, birželio duomenimis, šiuo metu dirba 85 žmonės.
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Kaip skelbia „Verslo žinios“, ketvirtoje vietoje – energetikos išteklių operatorius „Baltpool“. Šioje bendrovėje darbo užmokesčio mediana bruto gegužę sudarė 5,04 tūkst. eurų, šiuo metu joje dirba 29 darbuotojai.
Viena vieta žemiau – „Ignitis grupės“ valdoma bendrovė „Ignitis Renewables“. Ši bendrovė gegužę 167 darbuotojams mokėjo atlyginimus, kurių mediana – 4,89 tūkst. eurų bruto.
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Šeštasis – Registrų centras. Čia darbo užmokesčio mediana sudarė 4,16 tūkst. eurų prieš mokesčius. Įmonėje dirba beveik 1,63 tūkst. darbuotojų.
Tuo metu septintoje vietoje – 319 darbuotojų turinti „Oro navigacija“, kurios atlyginimu mediana gegužę siekė 4,55 tūkst. eurų bruto.
Skelbiama, kad „Lietuvos geležinkeliai“ mokėjo beveik 4,46 tūkst. eurų medianą bruto ir rikiavosi aštuntoje vietoje. Bendrovėje, birželio duomenimis, dirbo 117 darbuotojų.
Devintoji – „Litgrid“, kuri gegužę mokėjo 4,36 tūkst. eurų medianą bruto. Joje šiuo metu dirba 506 darbuotojai.
Tuo metu dešimtoje vietoje – energijos kaupimo sistemos operatorė „Energy cells“, kurios mokėtų atlyginimų mediana sudarė 4,19 tūkst. eurų bruto. „Verslo žinios“ skelbia, kad šioje bendrovėje dirba 23 žmonės.
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