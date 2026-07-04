Lietuvos pajūris šokiruoja kainomis: viena nakvynė gali kainuoti daugiau nei minimali alga

Iš užsienio šalių į Lietuvą grįžtantys mūsų šalies emigrantai, pamatę tokias kainas, stebisi ir negali patikėti.
„Lietuvos pajūris kainomis jau prilygsta kone brangiausiems užsienio šalių kurortams. Kai grįžti į Lietuvą, negali patikėti, kas darosi. Taip, Lietuva – graži, gamta – nuostabi, bet gal kainos ir kai kurių verslininkų gobšumas jau perkopė visas ribas?“ – stebėdamasis kainomis „Vakarų ekspresui“ rašė iš Airijos trumpam į gimtinę grįžęs klaipėdietis Remigijus.
Jis dar pridūrė: „Rudenį ir pavasarį su dviem vaikais atostogavau savaitę Turkijoje su „viskas įskaičiuota„ paketu ir sumokėjau už visą šeimą mažiau, nei kai kurie Nidos ir Palangos verslininkai prašo vien už savaitgalio nakvynę savo apartamentuose. Argi tai normalu?“
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Kainų amplitudė – didžiulė
„Vakarų ekspresas“, reaguodamas į šio skaitytojo reakciją, paanalizavo šio artėjančio Mindauginių savaitgalio viešbučių kainas tiek Palangoje, tiek Nidoje, tiek Klaipėdoje.
Ir iš tiesų, itin populiarioje viešbučių ir apgyvendinimo įstaigų „Booking.com“ platformoje, pasirinkę viešnagę Nidoje, matome, kad yra ir tokių, kurie už dvi savaitgalio naktis (liepos 4–6 dienomis) prašo ir 2 299 eurų, Palangoje – 1 808 eurų, Klaipėdoje didžiausia 2 naktų minėto savaitgalio kaina šioje platformoje – 1 412 eurų.
Tačiau galima rasti ir ekonominio tipo viešbučių už visai kitokią kainą. Pavyzdžiui, ketvirtadienį perpiet pasižvalgius po „Booking.com“ dar buvo galima rasti 2 nakvynes (liepos 4–6 dienomis) Nidoje už 140 eurų, Palangoje – už 76 eurus, Klaipėdoje – už 70 eurų.
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Tiesa, tai itin ekonominio tipo apgyvendinimo įsstaigos, o kai kurios ir su bendru tualetu ir vonios kambariu.
Dar „Vakarų ekspresui“ perskambinus keliems populiariems Palangos viešbučiams paaiškėjo, kad Mindauginių savaitgaliui daugiausiai likę tik prabangūs numeriai.
Pavyzdžiui, viešbutyje „Pušų Paunksnėje“ prabangus dvivietis numeris – 998 eurai, „Palanga Life Balance SPA“ viešbutyje už dvi nakvynes priklausomai nuo korpuso kainos svyruoja nuo 890 iki 970 eurų, viešbutyje „Gradiali“ – 486 eurai, „Monist SPA“ – 658 eurai.
Tiesa, į pastarųjų trijų viešbučių kainą įeina ir pirčių bei SPA pramogos bei pusryčiai.
Palanga pateikė savo vertinimą
Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, Palangoje sau vietos gali rasti ir ekonominį, ir itin prabangų poilsį mėgstantys poilsiautojai.
Anot jos, dažnai skamba tik brangiausios Palangos viešbučių kainos, o apie pigias apgyvendinimo įstaigas yra nutylima, o to daryti nereikėtų.
„Labai dažnai, kai aš pakomentuoju, būna taip, kad paliekama didžiausia kaina, o tada apie Palangą skaitome ir visiems labai įdomu, kad yra tokie brangūs viešbučiai. O aš norėčiau, kad tai atitiktų realybę. Kainodara yra labai skirtinga, nes yra skirtingų kategorijų viešbučiai ir viešbučiuose yra skirtingų kategorijų kambariai.
Reikia įsigilinti į tai: ar atvažiuoja dviejų asmenų šeima, ar atvažiuoja keturių asmenų šeima? Ar atvažiuoja keturių asmenų šeima ir turi mažamečius vaikus, ar paauglius? Nes kardinaliai skiriasi kaina. Tai, sakykim taip, kad kainos prasideda nuo 60, 70, 80 eurų dėl to, kad yra dviejų, trijų žvaigždučių viešbučiai, ir kainos gali siekti iki 400 eurų – tai yra penkių žvaigždučių viešbučiai. Amplitudė yra labai didelė“, – pabrėžė Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė.
Dar ji pridūrė: „Ką aš visada akcentuoju ir akcentuosiu, kad Palanga tuo ir žavinga, kad gali patenkinti kiekvieno svečio poreikį pagal finansines galimybes. Jeigu žmogus yra susiplanavęs, kad gali išleisti 70–80 eurų už nakvynę (dviem asmenims) – tai jis ir susiras. Jeigu jis planuosis iš anksto – ir neliks tik brangesni kambariai, ką aš ir minėjau, nes yra standartas, liuksas, superliuksas ir apartamentai.
Jeigu svečias gali išleisti 150 eurų, jis susiras už 150, jeigu svečias gali išleisti 400, gaus penkių žvaigždučių viešbutį, nes ir tokių mes turime. Tada yra šeimoms – automatiškai reikia pridėti, kad reikia didesnio kambario, taip pat kategorija yra aukštesnė ir reikia mokėti papildomai už vaikučius, jeigu yra jau didesni. Tai ta amplitudė labai plati.“
Pasiteiravus, ar verslininkai per ilgąjį savaitgalį dirbtinai neišpučią kainų, L. Taučiūtė atsakė: „Kiekvienas viešbutis yra nusistatęs savo kainodaros politiką. Jeigu yra likę brangesni kambariai, nes jų kategorijos yra skirtingos, jie gali būti ne tik dviviečiai, bet, kaip ir minėjau, liuksas, superliuksas ar apartamentai, tai tada natūralu, kad kainos yra aukštesnės. Žmonės labai dažnai sieja, kad per savaitgalį pakilo kainos. Žinoma, jeigu yra didelis užimtumas ir dar turim ilgąjį savaitgalį, tai yra papildomą laisvą dieną, tai viešbučiai patys sprendžia, ar didina kainas, ar nedidina, ką daro absoliučiai tiek Lietuva, tiek visas pasaulis.“
Kada geriau rezervuotis?
Klaipėdos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentas Juozas Tubinas teigė, kad pasitaiko ir tokių atvejų, kad tie poilsiautojai, kurie laukia paskutinės minutės, kartais ir laimi. Tačiau visgi dažniau pasitaiko, kad tie, kas ilgai dvejoja, galiausiai ir moka dvigubai brangiau.
„Kiekvieno verslininko noras, ir tai, žinoma, yra reali galimybė per ilgą savaitgalį gauti šiek tiek aukštesnę kainą negu darbo dienomis. Tu gali laukti ir, jeigu tikėsiesi blogo oro ir kad viešbučių paklausa mažės, tai gali laukti paskutinės minutės ir galbūt gausi nakvynę pigiau. Tačiau jeigu lauksi paskutinės minutės, o oras bus puikus ir srautai bus dideli, gali sulaukti tiesiog dvigubai didesnių paskutinių kambarių kainų“, – paprašytas patarti, ką geriau daryti, ar rezervuotis kambarį prieš kelias savaites ar mėnesius, ar paskutinę minutę, atsakė J. Tubinas.
Anot jo, tai įrodė ir paskutinis birželio savaitgalis.
„Negalėčiau teigti, kad 100 procentų visi viešbučiai Klaipėdoje buvo užimti, bet tikrai 90 ir daugiau procentų kambarių buvo užimti, o dauguma buvo ir visiškai užimti. Tai, natūralu, kas laukė – arba mokėjo brangiau, arba nebegavo nakvynės“, – paaiškino J. Tubinas.
Anot jo, Mindauginių savaitgalį savaitės viduryje viešbučiuose vietų dar tikrai buvo.
„Dėl oro apčiuopiamų atšaukimų kol kas nėra, tačiau kai savaitės viduryje ėmė lyti, jautėsi rezervacijų sulėtėjimas“, – sakė J. Tubinas.
Anot jo, viešbučių Mindauginių savaitgaliui dar šią savaitę Klaipėdoje buvo galima rasti ir už 60 eurų, ir už 70 eurų.
„Vidutinės kainos yra apie 100 eurų. Vieni prašo 90, kažkas – 120. Žinoma, yra ir prabangių viešbučių numerių ir apartamentų, bet mes kalbame apie standartinių kambarių kainas“, – pabrėžė J. Tubinas.
Nidoje užimtumas – beveik 100 procentų
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Komunikacijos projektų vadovė Jovita Navickaitė pabrėžė, kad šiame pajūrio kurorte poilsiautojų aktyvumas yra padidėjęs nuo Joninių.
„Vasaros laikotarpiu apgyvendinimo įstaigų užimtumas Neringoje nuolat siekia apie 90 proc. Šiais metais, artėjant ilgajam savaitgaliui, prognozuojamas apgyvendinimo įstaigų užimtumas – apie 98 proc.“, – sakė ji.
Remiantis Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ turimais duomenimis, vidutinė vieno numerio kaina Neringoje (viešbučiuose ir privačiame apgyvendinimo sektoriuje) yra apie 97 Eur už parą. Šiam ilgajam savaitgaliui apgyvendinimo kainos svyruoja nuo 36 Eur iki 700 Eur už numerį, priklausomai nuo apgyvendinimo tipo, vietos, komforto lygio ir siūlomų paslaugų.
J. Navickaitė akcentavo, kad apgyvendinimo kainos Neringoje pirmiausia priklauso nuo sezoniškumo.
„Didžiausias turistinis srautas fiksuojamas laikotarpiu nuo birželio 24 d. iki rugpjūčio 15 d., todėl tuo metu apgyvendinimo kainos yra aukščiausios. Šis ilgasis savaitgalis patenka į „pikinį„ sezoną, tad kainos išlieka panašios kaip ir kitais vasaros savaitgaliais. Reikšmingų kainų pokyčių, palyginti su įprastu vasaros savaitgaliu, nepastebima“, – kalbėjo J. Navickaitė.
Dėl kainų – į kaimyninę šalį
Kai kurie lietuviai dėl pigesnio poilsio ir naujų įspūdžių tiesiog aplenkia Lietuvos pajūrį ir renkasi kitas alternatyvas.
Pavyzdžiui, žinoma Klaipėdos plaukikė Eglė Vaupšaitė su draugu praėjusią savaitę poilsiavo Lenkijoje ir sutiko pasidalinti įspūdžiais.
„Šių metų poilsis Lenkijoje mane maloniai nustebino. Pirmiausia apsistojome Mikolaikų ežerų krašte – jaukiuose apartamentuose pačiame miesto centre, vos kelios minutės iki ežero, paplūdimio ir įvairių pramogų. Už dvi nakvynes mokėjome vos 90 eurų.
Vėliau keliavome į Gdanską, kur už erdvius dviejų kambarių apartamentus miesto centre sumokėjome 120 eurų už dvi naktis. Gdansko ar Sopoto pliažus galima pasiekti traukiniu ar tramvajumi per 15 minučių arba rinktis nakvynę prie jūros. Kainos kavinėse taip pat džiugina – skaniai pavakarieniauti dviem žmonėms galima už maždaug 20–30 eurų. Parduotuvėse daugelis prekių pigesnės nei Lietuvoje, o apie kuro kainas net nėra ką kalbėti – litras benzino kainuoja apie 1,40 euro.
Lenkija paliko puikų įspūdį: gražūs miestai, tvarkinga aplinka, puikus kainos ir kokybės santykis bei puikios atostogos už tikrai protingą biudžetą. Kas dar labai nustebino, tai tvarkingi keliai. Keliauti automobiliu ar motociklu – vienas malonumas. Tikrai norisi sugrįžti dar ne kartą“, – sakė klaipėdietė.
Dar užsiminus, kad kai kurie Palangos ir Nidos verslininkai vien už nakvynę prašo per 1 000 eurų, o už savaitgalį – net 2 300 eurų, E. Vaupšaitė į tai sureagavo: „Tikrai nėra normalu. Aš už tokią kainą į Tailandą dviem savaitėms nuvykstu papoilsiauti.“