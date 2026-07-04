M. Sinkevičius apie antros pensijų pakopos subsidijos naikinimą: būtų galutinė vinelė į sistemą

„Matyt, čia platesnio pobūdžio diskusija, ar mes visiškai atsisakome (valstybės subsidijos – ELTA). Aš manau, kad tai būtų jau galutinė vinelė į antros pakopos pensijų sistemą. (...)
Manau, kad valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės kauptų savo senavei antros, trečios pakopos fonduose ar įsigydami nekilnojamąjį turtą ir turėdami vadinamų pasyvių pajamų“, – antradienį žurnalistams Seime sakė socialdemokratas.
„Aš nesu kol kas kategoriškas, kad reikėtų kažką dabar imti ir daryti. Tam tikri natūralūs procesai vyksta – dalis žmonių pasitraukia. Tai reiškia, kad biudžete reikia mažesnio alokuotų lėšų kiekio tai skatinamajai daliai“, – pridūrė jis.
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M. Sinkevičiaus teigimu, klausimas, ar apskritai vertėtų panaikinti antros pensijų pakopos kaupimo sistemą, nėra keliamas nei valdančiosios koalicijos, nei kituose politiniuose formatuose.
ELTA primena, kad kaupiant antroje pensijų pakopoje, kas mėnesį į pensijų fondus pervedama 3 proc. nuo asmens atlyginimo, o valstybė papildomai skiria 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU) – šiemet tai sudaro apie 402 eurus per metus.
Tokiu būdu, jei žmogus šiemet uždirba vidutinį atlyginimą, virš 2,3 tūkst. eurų prieš mokesčius, jo 3 proc. įmoka sudaro apie 69,3 eurų per mėnesį, taip kartu su valstybės skatinamąja įmoka – 33,4 eurų – kaupimui kas mėnesį iš viso būtų skiriama apie 102,8 eurų.
Socialdemokratas, Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas teigė, jog siūlys atsisakyti minėtos 1,5 proc. valstybės paskatos ir jai skirtas lėšas naudoti kitais būdais, pavyzdžiui, didinant „Sodros“ pensijas dabartiniams pensininkams.
Kaip skelbė ELTA, Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Įsigaliojus reformai, nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų.
Tai galima padaryti vieną kartą išsiimant iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėta), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Per tris pensijų reformos mėnesius antros pakopos fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto – jis sumažėjo iki 6,2 mlrd. eurų ir pasiekė tokį lygį, kuris buvo 2023 m. viduryje.
Iš bendro turto 2,9 mlrd. eurų grąžinta gyventojams, 1,3 mlrd. eurų – „Sodrai“.
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