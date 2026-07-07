Nuo liepos – po 148 eurus vaikui: kas gali gauti ir ką reikia padaryti iki rudens

Jei vaikas yra priešmokyklinukas, pirmokas ar antrokas, prašymo dėl nemokamo maitinimo pildyti nereikia. Jiems visiems mokykloje skiriami nemokami pietūs, nevertinant šeimos pajamų ir be atskiro prašymo.
Pasak laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas einančios Jūratės Zailskienės, svarbu, kad šeimos nelauktų rugpjūčio ar rugsėjo – kuo greičiau pateiks prašymą, tuo greičiau gaus paramą ir galės įsigyti reikalingas mokymosi priemones.
„Vasarai kone įpusėjus, daugelis tėvų galvoja apie tai, kaip pasiruošti naujiems mokslo metams, įsigyti reikiamas priemones. Kad būtų lengviau ir mažiau streso, dėl paramos vertėtų kreiptis jau dabar. Taip pat nereikėtų atidėlioti ir kreipimosi dėl nemokamo maitinimo, kad vaikai jį gautų nuo pat rugsėjo pradžios“, – sako ministrė.
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Kas gali gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti
Visi mokiniai, nepaisant, kurioje klasėje mokosi, turi teisę į 148 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349,5 euro.
Taip pat išimties atvejais parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir tada, jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės, bet neviršija 466 eurų. Tokiems atvejams priskiriama, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra asmuo su negalia.
Svarbu tai, kad, vertinant šeimos pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties – nuo 25 iki 40 proc.).
Nemokamas maitinimas – patiems mažiausiems ir vaikams iš finansinių sunkumų turinčių šeimų
Lietuvoje jau kelerius metus nemokami pietūs skiriami kiekvienam priešmokyklinukui, pirmokui ir antrokui be atskiro prašymo ir nepriklausomai nuo šeimos pajamų, išskyrus atvejus, kai tėvai arba globėjai informuoja mokyklos administraciją, kad tokio poreikio nėra.
Atskiras prašymas reikalingas dėl nemokamo maitinimo 3–12 klasėse besimokantiems vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose. Jiems nemokamas maitinimas skiriamas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 349,5 euro. Taip pat gali būti ir išimčių, kaip ir skiriant paramą mokinio reikmenims įsigyti.
Prašymus teikti šeimos raginamos jau dabar
Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir 3–12 klasių mokinių nemokamo maitinimo naujais mokslo metais gali būti teikiami nuo liepos 1 d. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo mokykloje galima kreiptis per visus mokslo metus, atsiradus paramos poreikiui.
Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt). Kartu su prašymu–paraiška taip pat reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė sudėtis.
Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia.
Kreipiantis tik dėl mokinių nemokamo maitinimo, prašymą–paraišką galima pateikti ir mokyklos administracijai, t. y. tokiu atveju nėra būtinybės kreiptis į savivaldybės administraciją ar pildyti prašymo www.spis.lt
Planuojama, kad nuo rugsėjo socialinę paramą mokiniams mokyklose gaus apie 119 tūkst. mokinių, t. y. apie 30 proc. visų mokinių, iš kurių apie 86 tūkst. mokinių, kai nevertinamos šeimos gaunamos pajamos.
Šių metų pirmąjį pusmetį vidutiniškai per mėnesį nemokamus pietus mokyklose gavo daugiau kaip 117 tūkst. mokinių (apie 30 proc. visų mokinių).
2026 m. socialinei paramai mokiniams skirta apie 69 mln. eurų.