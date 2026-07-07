Siunčia prastą signalą dėl mokesčių lengvatos: „Tikimybė bus tikrai labai nedidelė“

„Galiu pasakyti, jog tikimybė, (kad siūlymas bus priimtas – ELTA) bus tikrai labai nedidelė. (...) Tokios įstatymo pataisos turėtų būti teikiamos pasitarus su Vyriausybės nariais, pirmoje vietoje – su finansų ministru“, – antradienį LRT radijui sakė A. Butkevičius.
Pasak jo, prezidento iniciatyva negali būti vertinama atskirai nuo bendros valstybės finansinės padėties ir kitų planuojamų mokestinių sprendimų.
„Jei šis įstatymas bus priimamas, turi būti kompleksiškai aptariama, kokie bus kiti sprendimai: ar bus biurokratizmo aparatas mažinamas, ar bus ieškoma galimybių į biudžetą pritraukti kitas pajamas. Aš šiuo metu esu labiau linkęs, kad vienam tokiam projektui, be ateinančių metų valstybės biudžeto pateikimo ir svarstymo, BFK tikrai neskubės pritarti“, – teigė parlamentaras.
Valdančiajai koalicijai vienas klausimas gali būti kertinis: prakalbo apie socialdemokratų planą
Anot jo, rudenį Vyriausybei gali tekti grįžti prie mokestinių pakeitimų, ypač svarstant tokias lėšoms reiklias priemones kaip ši, siekiant užtikrinti viešųjų finansų tvarumą.
„Manau, kad rudenį sulauksime tam tikrų mokestinių įstatymų pataisų, o tai įvyks dėl vienos paprastos priežasties – norint išlaikyti 3 proc. deficitą skaičiuojant nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), pagal Valstybės kontrolė pateiktą naujausią informaciją, mums vien šiais metais reikia papildomai 70 mln. eurų papildomų pajamų arba sumažintų išlaidų“, – aiškino A. Butkevičius.
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Jo teigimu, dar didesni iššūkiai laukia kitąmet, kai įsigalios anksčiau priimti finansiniai įsipareigojimai.
„Kiti metai bus tokie iššūkių metai, sakyčiau, nes įsipareigojimai iš anksčiau priimtų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų reikalaus tam tikrų indeksavimų, o tam, pagal Valstybės kontrolę, reikės 700 mln. eurų, o toms išlaidoms padengti kitais metais vis dar nėra numatyta tvarių pajamų“, – sakė jis.
„Aš manau, kad atėjo laikas, jog naujoji Vyriausybė pateiktų ekonominės reformos naują programą, kuri apimtų tam tikras ekonomikos skatinimo priemones, išlaidų mažinimą bei geresnį viešųjų finansų valdymą efektyvumo požiūriu“, – teigė BFK narys.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Seimas po pateikimo pritarė valstybės vadovo G. Nausėdos siūlymui laikinai taikyti nulinį GPM tėvams, auginantiems du ar daugiau vaikų.
Lengvata būtų taikoma iki vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio pajamų daliai, o ją būtų galima panaudoti penkerių metų laikotarpiui nuo 2030 iki 2040 metų.
Projektą Seimas toliau svarstys rudenį, paprašyta ir Vyriausybės išvados.
MokesčiaiGitanas NausėdaAlgirdas Butkevičius
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