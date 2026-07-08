Apie tokią grėsmę niekas nepagalvojo: atsiėmę pensiją gali netekti ne tik išmokų, bet ir stogo virš galvos

Paramą gauna tūkstančiai kėdainiečių
Kėdainių raj. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus duomenimis, poreikis piniginei paramai rajone išlieka stabilus, o paramos gavėjų gretos – gausios. Kaip informavo skyriaus vedėja Gintarė Vainauskienė, šiuo metu rajone fiksuojami tūkstančiai asmenų, kurių pragyvenimui būtina savivaldybės pagalba.
„Šiuo metu piniginę socialinę pašalpą gauna 883 asmenys, o būsto šildymo ar vandens išlaidų kompensacijas – net 4 385 asmenys“, – skaičius įvardijo G. Vainauskienė.
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Būtent šiems tūkstančiams gyventojų sprendimas atsiimti antrosios pakopos pensijų fonduose sukauptas lėšas gali turėti tiesioginių pasekmių jų gaunamai paramai.
Išimtys – tik sergantiems ir neįgaliesiems
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Nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimai numato galimybę atsiimti visą sukauptą turtą, tačiau ne visiems šie pinigai bus „nemokami“ paramos prasme.
Įstatymas numato aiškias išimtis, kada gautos lėšos neturės įtakos socialinėms išmokoms.
Pasak G. Vainauskienės, pensijų turtas nebus įskaitomas į pajamas ar turtą tik trimis konkrečiais atvejais.
„Kai dalyviui išduotas siuntimas paliatyviosios pagalbos paslaugoms, kai asmuo serga sunkia liga, įtraukta į specialų sąrašą, arba kai asmeniui nustatytas 70 proc. ir didesnis dalyvumonetekimas“, – vardija vedėja.
Tikslus poveikis vis dar nežinomas
Nors grėsmė prarasti paramą reali, kol kas nei savivaldybė, nei centrinė valdžia negali pasakyti, kokio masto ši problema bus Kėdainių raj. ir apskritai visoje Lietuvoje. Paradoksalu, tačiau techninių galimybių sekti tokius atvejus kol kas nėra.
„Pažymime, kad atrinkti duomenis apie asmenis, kurie atsiėmė pensijos pinigus ir neteko finansinės paramos, savivaldybė neturi techninių galimybių“, – situaciją komentavo skyriaus vedėja.
Kol kas savivaldybė nėra gavusi ir oficialių gyventojų skundų dėl šios priežasties nutrauktos paramos, tačiau specialistai ragina būti budrius. Kėdainių raj. socialinių išmokų specialistai teigia teikiantys visą reikiamą informaciją, tačiau gyventojai patys privalo domėtis ministerijos parengtais atsakymais į aktualiausius klausimus, suprasti, kad į jų sąskaitą įkritusi stambi pinigų suma bus skaičiuojama metų gale ir atsilieps sprendimams skirti socialinę paramą.
Visais kitais atvejais, jei žmogus atsiima pinigus neatitikdamas šių kriterijų, visos išmokėtos sumos bus traukiamos į gaunamas pajamas ir turimą turtą. Tai reiškia, kad asmuo gali automatiškai viršyti nustatytas pajamų ribas ir prarasti teisę į pašalpą ar kompensaciją už šildymą.
Grėsmė ir socialiniam būstui
Dar jautresnis klausimas – socialinio būsto nuoma. Pasirodo, kad vienkartinė išmoka iš pensijų fondo gali tapti priežastimi netekti stogo virš galvos, jei dėl jos bus viršyti nustatyti metiniai pajamų ir turto dydžiai.
G. Vainauskienė paaiškino, kad socialinio būsto nuomos sutartis gali būti nutraukiama, jei deklaruoto turto vertė ar pajamos viršija nustatytus dydžius daugiau kaip 35 proc., o tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, neįgaliesiems ar vienišiems tėvams) – daugiau kaip 50 proc.
„Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, kad sutartis nutraukiama, jeigu pajamos viršija nustatytus metinius dydžius“, – konstatavo vedėja.
Taigi, neapdairus sprendimas pasinaudoti sukauptais pinigais dabar gali lemti būsto praradimą ateityje.