Kai paskaičiavo, kiek teks sumokėti papildomų mokesčių – apstulbo: nors užsakymo suma siekė 66 eurus, papildomai primokėti buvo paskaičiuota dar kone tiek pat. Iš viso susidarė 121 euras.
„Kad prisidės papildomi mokesčiai – tikrai žinojau ir pasiskaičiavau, kad galiu mokėti papildomai, tačiau tokio skirtumo nesitikėjau.
Suprantu, kad Europa bando sureguliuoti importą iš vienos didžiausių pasaulio valstybių -Kinijos, tačiau tokie mokesčiai neatrodo protingi. Sakysite, kad reikia pirkti iš vietinės rinkos. Puiku, tačiau dalies specifinių prekių čia net nėra.
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Dabar užsakymą atšaukiau, tačiau naiviai tikiuosi, kad kinų prekybininkai, pamatę kritusius pardavimų srautus iš Europos, ras išeitį apeiti muitus. Meskite į mane akmenį, bet pasakykite – ar patys ir taip viskam brangstant norite mokėti daugiau?“, – klausė Deimantė.
Priminsime, kad nuo liepos 1 d. kiekviena internetu įsigyta siunta, neviršijanti 150 eurų vertės ir į ES patenkanti ne iš Bendrijos šalių, apmokestinama 3 eurų muitu.
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Naujasis mokestis greičiausiai paveiks siuntas iš Kinijos siunčiančius el. prekiautojus, tokius kaip „Shein“, „Temu“ ar „AliExpress“.
Naujienų agentūra „Reuters“ citavo Dereką Lossingą, el. prekybos ir oro krovinių konsultantą, vadovaujantį įmonei „Cirrus Global Advisors“. Jis prognozavo, kad el. prekybos prekių gabenimas oro transportu į ES per kelias savaites po to, kai įsigalios mokesčiai, sumažės 10–35 proc.
D. Lossingas darė prielaidą, jog platformos gali daryti spaudimą tiekėjams, kad šie prisiimtų dalį papildomų išlaidų, siekdamos apriboti kainų kilimą vartotojams ir apsaugoti pelningumą. Vis dėlto dėl naujų mokesčių kainos vartotojams greičiausiai didės, nes platformos jiems perkels bent dalį papildomų išlaidų.
Kinijos el. prekybos milžino „Alibaba“ valdomas „AliExpress“ nurodė, kad kai kurių prekių aprašymuose bus žyma „Kaina apima muitus ir PVM“. Kitu atveju klientams prieš baigiant pirkimą bus rodomas importo mokestis.
Internetinė prekybos platforma „Shein“ iš anksto ruošėsi šiems pokyčiams. Dėl to ji plėtė sandėlius Vroclave, Lenkijoje.
Pigiausioms prekėms 3 eurai – labai reikšminga suma
Vytautas Romeika, „PHH Group“ ir Pigu.lt“ rinkodaros direktorius, neabejoja, kad trumpuoju laikotarpiu naujasis mokestis turės poveikį pirkėjų įpročiams. Tačiau jis nebus toks dramatiškas, kaip kai kas tikisi. Pašnekovo manymu, didžiausias pokytis bus ne bendras pirkimų sumažėjimas, o pakitusi ekonomika labai pigioms prekėms.
„Jeigu žmogus perka 2 ar 3 eurų vertės aksesuarą, papildomas 3 eurų mokestis iš esmės padvigubina galutinę kainą. Tokiais atvejais dalis impulsyvių pirkimų tiesiog neįvyks arba bus nukreipti į Europos prekybininkus. Tačiau jei kalbame apie 30 ar 50 eurų vertės prekę, papildomi 3 eurai vartotojo sprendimo greičiausiai nepakeis.
Todėl nemanau, kad matysime masinį pirkėjų sugrįžimą į Lietuvos el. prekybą vien dėl šio mokesčio. Vietiniai prekybininkai laimės tik tada, jei pasiūlys geresnę bendrą vertę: greitesnį pristatymą, aiškias grąžinimo sąlygas, kokybišką aptarnavimą ir konkurencingą kainą. Vien reguliaciniai pokyčiai konkurencijos nelaimi“, – komentavo V. Romeika.
Pašnekovo vertinimu, pigiausių prekių segmente 3 eurai – labai reikšminga suma. Daugeliu atvejų ji sudaro didesnę dalį nei pati prekė, todėl tokie pirkiniai taps gerokai mažiau patrauklūs.
„Tačiau svarbu suprasti, kad šios el. platformos konkuruoja ne vien kaina. Jos turi milžinišką asortimentą, labai stiprias rekomendavimo sistemas, efektyvius algoritmus ir geba sukurti impulsyvaus apsipirkimo patirtį. Todėl vienas mokestis savaime šio verslo modelio nesugriaus. Greičiau sumažins jo efektyvumą pigiausių prekių kategorijoje“, – kalbėjo V. Romeika.
Kinai pokyčiams taip pat ruošiasi. V. Romeikos aiškinimu, didžiausia tendencija – atsitraukimas nuo modelio, kai kiekviena siunta pirkėjui keliauja tiesiai iš Kinijos. Platformos aktyviai investuoja į sandėlius Europoje, įskaitant Lenkiją, Ispaniją ir kitas strategines rinkas.
Taigi, prekės importuojamos dideliais kiekiais, o galutinis pristatymas pirkėjui vyksta jau iš ES. Tai leidžia sumažinti reguliacinį poveikį, sutrumpinti pristatymo laiką ir išlaikyti konkurencingą kainodarą.
„Tikėtina, kad matysime ir daugiau kainodaros optimizavimo. El. platformos dalį papildomų kaštų gali absorbuoti pačios, didinti vidutinę krepšelio vertę, skatinti pirkėjus jungti daugiau prekių į vieną užsakymą arba dar aktyviau plėsti vietinių sandėlių tinklą. Tai bus ne vienkartinė reakcija, o ilgalaikė verslo modelio adaptacija.
Svarbu nepamiršti, kad šio sprendimo tikslas nėra vien surinkti papildomas pajamas. ES siekia spręsti ir platesnes problemas: milžinišką mažaverčių siuntų srautą, nesąžiningą konkurenciją Europos prekybininkams, sudėtingą muitinės kontrolę bei produktų saugos klausimus.
Didžiausia klaida būtų manyti, kad Europos el. prekyba dabar automatiškai laimės. Reguliavimas gali šiek tiek išlyginti starto pozicijas, bet rungtynes vis tiek laimės tie, kurie pasiūlys geriausią kliento patirtį“, – portalui Lrytas komentavo V. Romeika.
Srautai mažesni
„Omniva“ komandos Lietuvoje vadovas Tadas Drunga naujienų portalui Lrytas perdavė: kol kas per anksti vertinti, kokį poveikį naujasis 3 eurų mokestis turės žmonių apsipirkimo įpročiams.
„Šiuo metu matome, kad siuntų srautai iš Kinijos išlieka mažesni nei įprastai, tačiau kol kas negalime pasakyti, kiek tam įtakos turėjo būtent naujojo mokesčio įvedimas. Išvadas apie ilgalaikį poveikį siuntų apimtims bus galima daryti po kelių mėnesių, sukaupus daugiau duomenų“, – kalbėjo jis portalui.
Praėjusiais metais „Omniva“ Baltijos šalyse pristatė 36 mln. siuntų. Reikšminga jų dalis atkeliavo iš trečiųjų šalių.
Svarbu paminėti, kad trečiosios šalys – tai visos valstybės už Europos Sąjungos ribų. Todėl naujasis mokestis bus taikomas visiems pirkiniams, užsakomiems iš ne ES internetinių parduotuvių – ne tik iš Kinijos, bet ir iš JAV, Jungtinės Karalystės bei kitų šalių.
„Šiems pokyčiams ruošėmės iš anksto – pritaikėme vidinius procesus ir techninius sprendimus bei pasirūpinome, kad klientų aptarnavimo komanda būtų pasirengusi atsakyti į klientų klausimus. Dėl to naujoji tvarka buvo įgyvendinta sklandžiai, o siuntų pristatymo terminai nepasikeitė“, – komentavo T. Drunga.
Mokestis už kiekvieną atskirą prekę
Europa keičia tokių siuntų apmokestinimo taisykles, nes nuo 2022 m. į ES įvežamų mažų pakuočių kiekis kasmet padvigubėja. Vien 2025 m. į ES buvo importuota apie 5,8 mlrd. mažos vertės siuntų, iš kurių apie 90 proc. atkeliavo iš Kinijos.
Nuo liepos 1-osios 3 eurus mokėsime už kiekvieną siuntoje esantį skirtingos kategorijos gaminį. Siuntų pristatymo bendrovės „DPD Lietuva“ pranešime paaiškinama: jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis bus taikomas daugiau nei vieną kartą.
Pavyzdžiui: jei siuntoje yra tik vienos rūšies prekė, tarkime, marškinėliai, mokestis sieks 3 eurus. Jei siuntoje yra du skirtingi produktai, pavyzdžiui, marškinėliai ir aksesuaras, mokėsite 6 eurus. Jei siuntoje būtų 2 rašikliai, jie būtų laikomi vienos rūšies prekėmis, todėl būtų taikomas 3 eurų muitas.
Svarbu žinoti, kad be šio muito, kaip ir iki šiol, reikės mokėti ir pridėtinės vertės mokestį.
Muitu nebus apmokestinamos prekės, kurios pirkimo metu yra ES.
Tikrinkite pardavėjo duomenis
Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurios internetinės parduotuvės gali naudoti europietiškus interneto svetainių adresus ir nurodyti prekių kainas eurais, tačiau prekės gali būti siunčiamos iš ne ES šalių. Todėl prieš perkant rekomenduojama patikrinti pardavėjo kontaktinius duomenis, veiklos vietą bei prekių išsiuntimo šalį.
ES institucijos naująją tvarką įvedė reaguodamos į tai, kad šiuo metu smulkios siuntos į ES įvežamos jų neapmokestinant muitais, todėl ES pardavėjai susiduria su nesąžininga konkurencija.
„Pastaraisiais metais Europa susidūrė su precedento neturinčiu mažos vertės siuntų augimu. Tai iš esmės keičia el. prekybos rinką ir kelia naujų klausimų dėl konkurencijos, produktų saugumo bei muitinės kontrolės“, – sakė „DPD Lietuva“ komunikacijos vadovas Tomas Vaišvila.
Kol kas numatoma, kad 3 eurų muitas bus laikina priemonė, galiosianti iki tol, kol bus įgyvendinta platesnė Europos muitų sistemos reforma, planuojama apie 2028 metus.
Naujosiomis taisyklėmis taip pat siekiama kovoti su sukčiavimu ir vengti atvejų, kai muitinės deklaracijose sąmoningai deklaruojama sumažinta importo vertė, kad būtų galima nemokėti muitų.