Atostogų sezonas įsibėgėja: prieš kelionę verta patikrinti ne tik pasą, bet ir mokėjimo kortelę

LCKU Kasdienės bankininkystės skyriaus vadovė Jovita Ambraziūnė pastebi, kad kortelių turėtojai retai pasidomi apie skirtingas mokėjimo kortelių sąlygas.
Atsiskaitymai užsienyje: kur dažniausiai „pasimeta“ pinigai
„Kelionėse dažnai nepastebimai prarandama dalis pinigų dėl valiutos keitimo mokesčių. Nors klientui gali atrodyti, kad suma tiesiog perskaičiuojama pagal dienos kursą, kai kuriais atvejais bankuose papildomi mokesčiai vis tiek yra pritaikomi“, – sako J. Ambraziūnė.
Susiję straipsniai
Ji pažymi, kad LKU kredito unijų grupės išduodamos „Mastercard“ mokėjimo kortelės turi keliautojams svarbų privalumą – atsiskaitant jomis, užsienio valiuta yra konvertuojama pagal „Mastercard“ nustatytą valiutos keitimo kursą be papildomų mokesčių, o tai leidžia išvengti netikėtų išlaidų. Atsiskaitant užsienyje rekomenduojama pasirinkti vietinę šalies, kurioje atsiskaitoma, valiutą, taip išvengiant papildomų valiutos konvertavimo mokesčių.
Kreditinė ar debetinė kortelė: kodėl verta turėti abi
Pasak ekspertės, keliaujant optimaliausia turėti tiek debetinę, tiek kreditinę kortelę, nes jų paskirtys skiriasi. Debetinė kortelė patogi kasdieniams atsiskaitymams – maistui, transportui ar smulkioms išlaidoms. Kreditinė kortelė dažnai reikalinga viešbučių rezervacijoms, automobilių nuomai bei kitiems nenumatytiems atvejams.
Be to, kreditinės kortelės suteikia papildomų naudų. Priklausomai nuo kliento pasirinkimo, jose gali būti įtrauktas ir kelionių draudimas. Kreditinės kortelės gali būti išduodamos ir be kredito limito, todėl klientai gali patogiai atsiskaityti savo lėšomis, neįsipareigodami skolintis.
„Taip pat LKU kredito unijų grupės klientai gali pasinaudoti partnerių pasiūlymais – pavyzdžiui, gauti nuolaidų rezervuojant apgyvendinimą „Booking.com“ ar kitose platformose ar nuomojantis automobilį“, – pažymi ekspertė.
Ką būtina padaryti prieš išvykstant
Kad kelionė praeitų sklandžiai, J. Ambraziūnė rekomenduoja iš anksto pasirūpinti keliais svarbiais dalykais:
- pasitikrinti kortelės galiojimo datą ir PIN kodą
- peržiūrėti dienos atsiskaitymo ir grynųjų pinigų išėmimo limitus
- turėti bent dvi skirtingas mokėjimo korteles
- įsivertinti, ar mokėjimo kortelei parinkta kelionių draudimo paslauga
Kadangi visos šiuolaikinės kortelės yra bekontaktės, atsiskaitymas užsienyje yra paprastas ir greitas.
Saugumas – ne mažiau svarbus nei patogumas
Ekspertė taip pat primena nepamiršti saugumo taisyklių:
- sekti operacijas mobiliojoje programėlėje ar e. bankininkystėje „i-Unija“,
- turėti atsarginį mokėjimo būdą,
- nerašyti PIN kodo ant kortelės,
- neduoti kortelės į rankas aptarnaujančiam personalui,
- nesinaudoti įtartinais bankomatais,
- patikrinti terminale įvestas sumas prieš jas patvirtinant,
- tiek kelionės metu, tiek grįžus iš jos, būtinai pasitikrinti sąskaitos išrašą, o pastebėjus įtartinas operacijas – nedelsiant kreiptis į banką ar kredito uniją bei blokuoti kortelę.
„Tinkamas pasiruošimas kelionei – tai ne tik kelionės maršruto planavimas ar lagamino susikrovimas. Įvertinus turimas finansines priemones, galima ne tik sutaupyti, bet ir išvengti nereikalingo streso atostogų metu“, – apibendrina J. Ambraziūnė.
Užsisakykite kortelę ir laimėkite vertingus prizus
LKU kredito unijų grupė iki 2026 m. liepos 31 d. organizuoja žaidimą „LKU mokėjimo kortelės: daugiau galimybių kasdien“. Nauji „Debit Mastercard“ arba „Mastercard Standard“ kortelių turėtojai, žaidimo laikotarpiu atlikę bent tris atsiskaitymus kortele bei užsiregistravę žaidime, gali laimėti vertingus prizus – nuo poilsio savaitgalio 5 žvaigždučių viešbutyje Palangoje iki skrydžio oro balionu, SPA kvietimų ar dovanų kuponų apsipirkimui. Daugiau informacijos apie žaidimą: https://lku.lt/lku-mastercard-zaidimas/