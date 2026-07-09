Atskleidė, kokią grąžą gavo žmonės, nusprendę pasilikti antroje pensijų pakopoje

Asociacijos duomenimis, antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė grąža nuo metų pradžios siekė 9 proc., o trečiosios pakopos fondų – 10,4 proc. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 mlrd. eurų, trečiosios pakopos – apie 663 mln. eurų.
LIPFA vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos.
„Net ir po dalies dalyvių pasitraukimo fondai toliau veikia įprastai, valdytojai laikosi ilgalaikių investavimo strategijų, o dalyvių turtas ir toliau investuojamas bei kuria vertę“, – pranešime cituojamas V. Rūkas.
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Asociacijos duomenimis, per visą antrosios pensijų pakopos veiklos laikotarpį fondų dalyviai iš investicijų uždirbo apie 4,7 mlrd. eurų, o vien per pastaruosius metus – 906 mln. eurų.
Kaip skelbė ELTA, Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
Įsigaliojus reformai, nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo arba išsiimti dalį lėšų.
Tai galima padaryti vieną kartą išsiimant iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėta), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Anksčiau pateiktais LIPFA duomenimis, per pirmus tris mėnesius iš antrosios pensijų pakopos pasitraukė apie 40 proc. visų dalyvių – beveik 550 tūkst. žmonių, pensijų fondai iš viso neteko 4,4 mlrd. eurų turto