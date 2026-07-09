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Skaitmeninis euras įveikė dar vieną laiptelį – prasidės svarbios derybos

2026 m. liepos 9 d. 15:33
Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė derybų su ES Taryba pradžiai dėl skaitmeninio euro įvedimo taisyklių, kurios suteiktų saugų būdą atsiskaityti kartu išlaikant mokėjimus grynaisiais ar banko kortele, praneša EP.
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Skaitmeninio euro įvedimo sąlygas numatančiose taisyklėse pažymima, kad tai būtų Europos Centrinio Banko išduoti skaitmeniniai pinigai, kuriais būtų galima atsiskaityti tiek internetiniu ryšiu, tiek be jo. Skaitmeninis euras turėtų stiprias asmens duomenų apsaugos priemones, o atsiskaitymai būtų vykdomi be šių duomenų patikros.
Daugelis įmonių, su tam tikromis išimtimis smulkiam ir skaitmeninių atsiskaitymų nepriimančiam verslui, būtų įpareigotos suteikti galimybę atsiskaityti skaitmeniniais eurais.
Kartu numatoma, kad su naująja atsiskaitymo priemone susijusios pagrindinės paslaugos, pavyzdžiui, sąskaitos atidarymas ar skaitmeninių eurų laikymas, turėtų būti nemokamos. Siekdami apsaugoti finansų sistemą, EP nariai palaiko pasiūlymą apriboti maksimalią skaitmeninių eurų sumą, kuria asmuo galėtų disponuoti.
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Be to, euro zonos valstybės turėtų užtikrinti grynųjų pinigų prieinamumą, neleidžiant verslui drausti atsiskaitymus grynaisiais pinigais ir prižiūrint, kaip verslas tai įgyvendina. Europarlamentarai pritaria, kad tai ypač svarbu pažeidžiamoms visuomenės grupėms, pavyzdžiui, pensinio amžiaus ar mažas pajamas turintiems asmenims.
EP pozicijai ir derybų su ES Taryba pradžiai pritarė 416 EP nariai, 169 nepritarė, o 22 susilaikė. Parlamento derybų grupei vadovaus EP pranešėjas Fernando Navarrete Rojas (Europos liaudies partija, Ispanija).
eurasEuropos Parlamentas (EP)

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