Keliaujantiems – svarbus įspėjimas: viena klaida atsiskaitant kortele gali gerokai padidinti išlaidas

Viena dažniausių keliautojų klaidų siekiant sutaupyti – ne euro zonos šalyje pasirinkti mokėti eurais, o ne vietine valiuta. Tokiu atveju įsijungia vadinamasis dinaminis valiutos konvertavimas, kurį atlieka ne kortelę išdavęs bankas, o prekybininko ar bankomato sistema – dažnai su gerokai didesniu antkainiu, galinčiu padidinti galutinę sumą net 10–12 proc.
„Kai terminalas pasiūlo susimokėti eurais, tai atrodo patogu – iš karto matai galutinę sumą. Tačiau būtent už šį patogumą dažniausiai ir permokama. Rekomenduojame visada rinktis mokėjimą vietine valiuta – tai padės sutaupyti, kadangi pasirinkus mokėjimą eurais valiutos keitimo kursą nustato prekybos vietą aptarnaujantis bankas, jis taip pat ima ir valiutos keitimo mokestį“, – sako „Artea“ banko privačių klientų paslaugų vadovė dr. Dalia Kolmatsui.
Prieš kelionę verta ne tik pasitikrinti, kokia valiuta atsiskaityti bus naudingiausia, bet ir peržiūrėti kortelės sąlygas apskritai: patikrinti dienos atsiskaitymo bei grynųjų išėmimo limitus ir, esant poreikiui, juos laikinai pakeisti per internetinę bankininkystę ar mobiliąją programėlę, taip pat išsiaiškinti, ar turima kortelė apima kelionių draudimą.
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„Daugelis net nežino, kad jų turima kortelė jau suteikia kelionių draudimą – dažnai jis taikomas ne tik pačiam kortelės savininkui, bet ir kartu keliaujantiems šeimos nariams. Prieš kelionę verta atsiversti savo paslaugų plano sąlygas ir pasitikrinti, kas konkrečiai apdrausta ir kur kreiptis nutikus netikėtumui“, – pataria dr. D. Kolmatsui.
Saugumo požiūriu kelionėje itin svarbu sekti savo sąskaitos judėjimą ir neprarasti budrumo prie atsiskaitymo terminalo. Rekomenduojama įsijungti momentinius pranešimus apie kortele atliktus mokėjimus – tai leidžia iškart pastebėti neteisėtą operaciją. Taip pat pravartu turėti bent dvi mokėjimo sąskaitas: vieną kasdieniams atsiskaitymams, kitą – likusiam biudžeto rezervui, kad prireikus keliais paspaudimais būtų galima papildyti pagrindinę. Idealiu atveju rekomenduojama turėti bent dvi skirtingų bankų fizines mokėjimų korteles.
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Bankas taip pat primena, kad kortelės priglaudimas prie skaitytuvo yra mokėjimo patvirtinimas, todėl visada svarbu prieš atsiskaitant patikrinti ekrane rodomą sumą ir valiutą – jei pardavėjas skubina, dengia terminalo ekraną ar bando nusinešti kortelę į kitą vietą, tai turėtų kelti įtarimą.
„Kortelės priglaudimas prie skaitytuvo yra patvirtinimas, kad sutinkate su rodoma suma, todėl niekada neskubėkite. Jeigu terminalas nusuktas nuo jūsų, o pardavėjas ragina „tiesiog priglausti“ neparodęs sumos, tai jau nėra normali atsiskaitymo situacija. Būtinai įsitikinkite, ką tvirtinate savo kortele“, – pabrėžia dr. D. Kolmatsui.
Galiausiai, planuojant keliones į tolimesnes ar egzotiškesnes šalis, naudinga apie tai iš anksto pranešti bankui. Dalis Lietuvos bankų saugumo sumetimais riboja operacijas be lustinės technologijos tam tikrose didesnės rizikos šalyse, pamėgtose keliautojų, tokiose kaip JAV, Filipinai, Vietnamas, Brazilija, Meksika ar Tailandas, siekdami apsaugoti klientus nuo neteisėto duomenų panaudojimo. Vykstantiems į tokias šalis rekomenduojama iš anksto per internetinę bankininkystę arba paskambinus bankui pažymėti kelionės šalį ir laikotarpį, kad kelionės metu nekiltų nesklandumų atsiskaitant ar išsiimant grynuosius.
Taip pat svarbu žinoti, kad užsienio šalyse gali būti blokuojamos operacijos su skaitmeninėmis kortelėmis (atsiskaitant telefonu ar laikrodžiu), todėl rekomenduojama į keliones pasiimti fizinę kortelę.
„Jeigu planuojate kelionę į egzotiškesnę šalį, saugiausia pasiimti fizinę kortelę ir apie kelionę informuoti banką iš anksto – taip išvengsite nepatogumų, kai reikės atsiskaityti ar išsigryninti pinigų“, – sako banko atstovė.